Ризик наступу на Чернігів: у ЗСУ назвали план контрудару по військах РФ

Підрозділи сил оборони України на Чернігівському напрямку "готові до натиску ворога", сказав командувач військами ОК Північ Віктор Ніколюк.

ЗСУ не дадуть військами РФ дійти до Чернігова-генерал-майор Ніколюк / Колаж пресслужба ОК Північ, Міноборони РФ

Ситуація на кордоні з РФ залишається стабільною і контрольованою. Українські війська готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій і готові до потенційного натиску ворога. Окупанти Росії отримають відсіч, якщо спробують піти на Чернігів, вони не зможуть дійти до міста. Про це заявив командувач військами Оперативного командування Північ, генерал-майор Віктор Ніколюк.

Як повідомляє пресслужба ОК Північ, він розповів про те, що на Сіверському напрямку сили оборони України готуються до будь-яких сценаріїв розвитку подій. Ситуація залишається під контролем.

"Ми знаходимося на державному кордоні України. Поки ситуація контролюється. Звичайно, ми припускаємо будь-який варіант розвитку подій. Але ситуацію ми тримаємо під контролем", - пояснив ситуацію генерал-майор.

За його словами, армія України зможе дати потужну відсіч російським окупантам, якщо вони підуть у наступ на Чернігів. Військові підрозділи "готові до натиску ворога", якому не дадуть дійти до Чернігова.

"Ми стримаємо їх. Як захистили Чернігів раніше, так і захистимо. А якщо просто, то навіть не дамо ворогу дійти до Чернігова", - наголосив Віктор Ніколюк.

Війна Росії проти України

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше сказав, що ЗСУ в березні підуть у масштабний наступ для звільнення всіх своїх територій в межах 1991 року.

Агресор Росія повинна остаточно зазнати поразки у війні проти України.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що окупаційні війська РФ можуть піти в новий великий наступ на Україну із застосуванням резерву в 200 тисяч військових. Однак, на думку Арестовича, швидше за все, загарбники кинуть всі свої сили для захоплення Донецької та Луганської областей.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що 2023-й рік стане роком наступу сил оборони України. За словами чиновника, атакуючу міць армії посилить військова техніка, яку надасть Захід – БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC і ЗРК Patriot. Далі, вважає Данілов, буде наступний етап війни – справедливість і відплата.

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