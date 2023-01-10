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Ризик наступу на Чернігів: у ЗСУ назвали план контрудару по військах РФ

10 січня 2023, 10:34
Підрозділи сил оборони України на Чернігівському напрямку "готові до натиску ворога", сказав командувач військами ОК Північ Віктор Ніколюк.
Ніколюк ЗСУ, війська РФ
ЗСУ не дадуть військами РФ дійти до Чернігова-генерал-майор Ніколюк / Колаж пресслужба ОК Північ, Міноборони РФ

Ситуація на кордоні з РФ залишається стабільною і контрольованою. Українські війська готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій і готові до потенційного натиску ворога. Окупанти Росії отримають відсіч, якщо спробують піти на Чернігів, вони не зможуть дійти до міста. Про це заявив командувач військами Оперативного командування Північ, генерал-майор Віктор Ніколюк.

Як повідомляє пресслужба ОК Північ, він розповів про те, що на Сіверському напрямку сили оборони України готуються до будь-яких сценаріїв розвитку подій. Ситуація залишається під контролем.

"Ми знаходимося на державному кордоні України. Поки ситуація контролюється. Звичайно, ми припускаємо будь-який варіант розвитку подій. Але ситуацію ми тримаємо під контролем", - пояснив ситуацію генерал-майор.

За його словами, армія України зможе дати потужну відсіч російським окупантам, якщо вони підуть у наступ на Чернігів. Військові підрозділи "готові до натиску ворога", якому не дадуть дійти до Чернігова.

"Ми стримаємо їх. Як захистили Чернігів раніше, так і захистимо. А якщо просто, то навіть не дамо ворогу дійти до Чернігова", - наголосив Віктор Ніколюк.

Війна Росії проти України

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше сказав, що ЗСУ в березні підуть у масштабний наступ для звільнення всіх своїх територій в межах 1991 року.

Агресор Росія повинна остаточно зазнати поразки у війні проти України.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що окупаційні війська РФ можуть піти в новий великий наступ на Україну із застосуванням резерву в 200 тисяч військових. Однак, на думку Арестовича, швидше за все, загарбники кинуть всі свої сили для захоплення Донецької та Луганської областей.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що 2023-й рік стане роком наступу сил оборони України. За словами чиновника, атакуючу міць армії посилить військова техніка, яку надасть Захід – БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC і ЗРК Patriot. Далі, вважає Данілов, буде наступний етап війни – справедливість і відплата.

Дивіться відео ТСН - карта боїв на війні Росії проти України 10 січня

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