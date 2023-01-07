Війська РФ порушили фейкове "перемир'я", яке оголосив Путін - Пентагон

Окупаційні війська агресора Росії продовжуватимуть безглузді штурми позицій ЗСУ силами ув'язнених, сказали в Міністерстві оборони США.

Заява Путіна про "перемир'я" - пропагандистський прийом, який не вдався, - Пентагон / Міноборони РФ, сайт Кремля

Війська Росії, незважаючи на так зване "перемир'я" на Різдво, яке оголосив Російський директор Володимир Путін, продовжили обстріли. Заява диктатора - лише пропагандистський прийом, який не спрацював. Окупанти будуть і надалі штурмувати позиції ЗСУ силами ув'язнених. Про це заявила представниця Міністерства оборони США Лора Купер.

Як повідомляє пресслужба Пентагона, вона розповіла про те, що в американському військовому відомстві дійшли висновку, згідно з яким окупанти РФ порушили, мовляв, "перемир'я", яке оголосив Путін, і продовжили обстріли позицій сил оборони України.

Купер зазначила, що російські загарбники не зупиняли бойових дій, хоча Путін взяв на себе одностороннє припинення вогню.

За її словами, заява директора РФ про "перемир'я" – це пропагандистський прийом, і Москва не змогла досягти мети його застосування.

Лора Купер підкреслила, що в Пентагоні переконані в подальших безглуздих штурмах окупантами позицій ЗСУ силами завербованих ув'язнених.

Заява Путіна про "перемир'я"

Глава Кремля Володимир Путін 5 січня доручив міністру оборони окупантів РФ Сергію Шойгу, мовляв, забезпечити "режим припинення вогню", мовляв,"по всій лінії бойового зіткнення в зоні СВО".

Тимчасове нібито "перемир'я" мало тривати з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що агресорка Росія збирається використати Різдво для прикриття своїх окупаційних планів. Зокрема, щоб зупинити просування українських військ на Донбасі і підійти ближче до їхніх позицій.

Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін заявляв, що російські окупанти не виконуватимуть наказ Путіна про "перемир'я".

Дивіться відео ТСН - окупанти Росії порушили фейкове "перемир'я" Путіна

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