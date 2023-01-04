Війська РФ перегруповуються в Запорізькій області і побоюються удару ЗСУ по Мелітополю - Арестович

Війська російських окупантів поповнюють свої резерви мобілізованими солдатами, розповів радник Офісу президента України Олексій Арестович.

Окупанти Росії проводять перегрупування від Мелітополя до Токмака - Арестович / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Війська країни-агресора Росії від Мелітополя до Токмака Запорізької області проводять перегрупування. Вони перекидають техніку та особовий склад. Загарбники поповнюють свої сили, оскільки побоюються удару армії України по Мелітополю. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

В ефірі YouTube-каналу Фейгін LIVE він розповів про те, що російська армія продовжує перегрупування на Запорізькому напрямку – вона поповнює свої війська.

За словами радника ОП, перегрупування проводиться від Мелітополя до Токмака. Російські загарбники перекидають туди свою техніку і військових. Серед них зафіксовано декілька танків і батальйон.

Як вважає чиновник, найгіршим сценарієм окупанти бачать для себе удар ЗСУ по Мелітополю. Саме тому вони намагаються поповнити сили.

"Почали приїжджати підрозділи, які були виведені на відновлення і поповнювалися мобілізованими солдатами. Це такі підрозділи, частина яких – вцілілі кадрові військові, але більшість - це мобілізовані", - підкреслив Олексій Арестович.

Наступ ЗСУ на Мелітополь

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist сказав, що для виходу на адміністративні кордони з окупованим Кримом українським військам слід подолати відстань у 84 кілометри до Мелітополя.

За його словами, силам оборони України цього буде достатньо, щоб отримати повний вогневий контроль над так званим "сухопутним коридором до Криму" і ведення вогню по Перекопському перешийку далекобійною артилерією.

У The New York Times писали, що Мелітополь є "воротами до Криму". Як вважають журналісти, якщо ЗСУ звільнять місто і встановлять контроль над важливим транспортним вузлом, їм вдасться повернути не тільки Запорізьку область, а й лівобережжя Херсонської області. Війська Росії, таким чином, можна буде відкинути до захопленого Криму.

В Оперативному командуванні Південь відзначали, що російські загарбники в Мелітополі реалізують сценарій, який схожий на дії окупантів при відступі з Херсона. Вони обладнають лінії оборони в глибині територій на лівому березі Дніпра, щоб якось відзвітувати перед керівництвом у Москві.

Дивіться відео ТСН - чи стане Мелітополь наступною точкою наступу ЗСУ

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