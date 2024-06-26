Ризик для агресора: в РФ проблеми з в'язнями, яких відправили воювати в Україну

Країна-агресор Росія майже одразу почала вербувати на фронт в Україну ув'язнених. Однак тепер це рішення "вийшло боком" для РРФ і створює ризик для уряду.

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Ув'язнені окупанти, яких відправили воювати в Україну тепер створюють ризик для Росії / Колаж: Главред, фото: flickr

Лави російських окупантів після декількох місяців повномасштабного вторгнення активно почали поповнювати ув'язнені, при чому за досить тяжкі злочини. Таким чином Росія намагалась встановити перевагу на фронті у живій силі, однак керівництво країни-агресора, схоже, не подумало про можливі наслідки.

У новому розвідувальному огляді Міноборони Британії в соцмережі Х повідомляє, що станом на сьогодні навіть у російській Держдумі звернули увагу на проблему із в'язнями, яких відправили воювати в Україну. Справа в тому, що після їхнього повернення в країні-агресорі зростає рівень злочинності.

Тому у Думі заявили, що ексв'язні, яких відправили на війну, повинні залишатися у боях на території України до кінця війни. Також зайшла мова про необхідність створення спеціальних структур, які б наглядали за колишніми в'язнями, що брали участь у бойових діях.

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Ще одним заходом до якого вдалась російська влада, аби вберегти себе від зайвого ризику, є приховування реальних даних. Від початку 2023 року Генпрокуратура РФ перестала публікувати статистику щодо рівня злочинності. У Міноборони Британії це пов'язують саме з її зростанням через повернення ексв'язнів.

Однак з посиланням на незалежне російське видання відомство Британії публікує статистику, яка свідчить, що лише у квітні 2024 року щонайменше 107 людей загинули і 100 були важко поранені колишніми в’язнями, що воювали в Україні.

"Вербування в’язнів у російські збройні сили і наслідки для російських громад від їхнього повернення – це практика і ризик, які російський уряд готовий на себе взяти, щоб підтримувати свою війну проти України", – йдеться в підсумку огляду.

Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Збільшення резервів російських окупантів на фронті

Ворог постійно поповнює своє угруповання, не зважаючи на великі втрати на Донеччині. Так нещодавно постійні атаки російських військ на позиції ЗСУ, які захищають стратегічно важливе місто Часів Яр, значно ускладнили ротацію військ та доставку вантажів.

Нещодавно стало відомо, що російська окупаційна армія нарощує резерви для активізації бойових на півдні Запорізької області.

Раніше у ЗСУ попередили, що не варто панікувати через повідомлення про наступ окупантів у Луганській області. Українське керівництво знає про ситуацію і приймає відповідні заходи.

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