'Працюємо вдень і вночі': РФ здійснює шквал атак біля Часового Яру - AP

Армія РФ прагне посилити свої позиції до того, як українські сили отримають обіцяну нову військової допомогу від Заходу.

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Росія посилює тиск на Часів Яр, виснажуючи українських захисників / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 103-тя окрема бригада територіальної оборони Збройних Сил України

Постійні атаки російських військ на позиції ЗСУ, які захищають стратегічно важливе місто Часів Яр, значно ускладнюють ротацію військ та доставку вантажів. Про це повідомили військові, які працюють у цьому районі, передає Associated Press.

У виданні зазначили, що українські захисники, які обороняють східну частину Донеччини, стикаються з безперервними наземними атаками та повітряними обстрілами з боку російських окупантів. Це не дає ЗСУ можливості відпочити після понад двох років повномасштабної війни.

"Ми працюємо, можна сказати, без відпочинку. Тому двох однакових днів не буває. Ви завжди повинні бути готові працювати вдень і вночі", - розповів командир взводу на ім'я Олександр. відео дня

Аналітики підкреслили, що армія російських окупантів намагається використати свою перевагу у кількості військ і озброєнні до того, як ЗСУ отримають нову військову допомогу від Заходу, яка вже постачається на фронт.

"Утримання Часового Яру має вирішальне значення. Місто, яке було дуже популярним завдяки своєму стратегічному розташуванню і високому положенню, але зараз здебільшого в руїнах, лежить на захід від сусіднього Бахмута, який був захоплений Росією минулого року після 10-місячної битви", - додали у матеріалі.

Військові артилерійської бригади в Часовому Яру розповіли, що на фронту уже почали надходити американські боєприпаси.

Що відомо про The Associated Press? Associated Press (скор. AP) — одне з найбільших у світі інформаційне агентство США, всесвітня новинарська мережа. Агенція заснована в травні 1846 р. за ініціативи видавця газети "Нью-Йорк сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) в різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними і національними інформагентствами, зокрема з українським національним агентством УНІАН, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Нагадаємо, на Харківщині в районі Липців тривають бойові дії, але проривів окупантів немає. Сили Оборони успішно контратакують і поступово відбивають позиції армії РФ. Депутат Харківської міської ради Артем Ревчук розповів, що ЗСУ продовжують зачистку територій.

Також командир артилерійської батареї бригади Нацгвардії "Спартан" Василь Ємельянов повідомив, що на Харківщині ситуація контрольована. Російські окупанти намагаються прорвати лінію оборони ЗСУ в районі Липців, залучаючи невеликі піхотні групи, однак Сили оборони успішно протистоять атакам ворога.

Як повідомляв Главред, втрати росіян біля Часового Яру щодня сягають до 80 осіб, однак окупанти не відмовляються від спроб захопити місто. На Харківському напрямку РФ підтягує резерви, повідомив речник ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин.

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