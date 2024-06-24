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Росіяни накопичують сили, щоб прорватись на півдні Запорізької області - Селезньов

Юлія Закрепа
24 червня 2024, 18:12
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Найближчим часом вони розпочнуть активні бойові дії на півдні Запорізької області й можливо південно-східній частині Донеччини.
Росіяни накопичують сили, щоб прорватись на півдні Запорізької області - Селезньов
Окупанти готують наступ на Запоріжжя / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: deepstatemap

Військовий експерт Владислав Селезньов повідомив, що російська окупаційна армія нарощує резерви для активізації бойових на півдні Запорізької області

"Зараз дуже мало подається інформації про те, що російська окупаційна армія активно готується до наступальних дій в районі Роботиного. Росіяни активно завозять в порт Маріуполя військове спорядження та техніку. Вони намагаються повністю забезпечити угрупування військ на півдні. Думаю, що найближчим часом вони розпочнуть активні бойові дії на півдні Запорізької області й можливо південно-східній частині Донеччини", - повідомив Селезньов в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами експерта, росіяни нарощують своє угруповання на тимчасового окупованих територіях України

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"Сьогодні дорогу вкрай важливо розтягнути наші резерви та ресурси. Саме тому разом з подіями, які відбуваються на півночі Харківщини, ворог буде намагатись трансформувати свою чисельну та технічну перевагу на півдні України. Це завдання, яке вимагає від своїх генералів Путін. Він нещодавно заявив, що готовий виходити на переговори з Україною, якщо Київ відмовиться Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей. Втім, навіть за такого сценарію, Путін не буде дотримуватись жодних угод", - додав він.

Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Нагадаємо, що РФ нарощує сили на Запоріжжі та перекидає десятки одиниць військової техніки. Петро Андрющенко заявив, що росіяни переправляли у залізничному ешелоні не менше 17 одиниць МТЛБ та цілий склад вантажівок.

Владислав Селезньов сказав, скільки триватиме активний наступ РФ. Зазвичай масштабні наступальні операції можуть тривати від трьох до п'яти місяців. Ворог залучив усі, навіть, стратегічного рівня недоторкані запаси й ресурси.

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війна в Україні новини Запоріжжя Запорізька область Владислав Селезньов
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