Rheinmetall намагався купити близько 100 Leopard для ЗСУ: Швейцарія взялась за розслідування

Ruag AG подала експортний запит на перепродаж цих танків іще у квітні. Уряд Швейцарії його відхилив.

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Leopard 1 ніяк не дійдуть до України / pixabay.com, bundeswehr.de

Німецький концерн Rheinmetall, який забезпечує ЗСУ бронетехнікою, намагався придбати у приватної швейцарської компанії майже сотню Leopard 1 для України, однак уряд країни цю угоду заблокував. Тепер же країна взялась розслідувати інцидент.

Це випливає з повідомлення на сайті швейцарського уряду. Зокрема, вказується, що Швейцарія вже звернулась до зовнішніх аудиторів з вимогою розслідувати угоду зброярів, бо вона, на думку політиків, порушила б "нейтральний" статус країни.

Ruag AG хотіла продати несправні танки німецькому концерну Rheinmetall для ремонту вже наявних в Україні Leopard. Також країна перегляне свої відносини з Ruag AG.

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Що відомо про рішення Швейцарії

Ще у квітні швейцарська Ruag AG подала експортний запит на перепродаж 96 непрацюючих танків Leopard 1 A5, які тоді перебували в Італії і потребували ремонту.

Однак уряд запит "розвернув", посилаючись на порушення чинного "нейтрального" законодавства, яке забороняє продаж військової техніки країнам, що воюють.

У червні з'явилась інформація про наміри Нідерландів придбати для України кількох десятків Leopard 1.

Варто зауважити, що Швецарію вже критикували за її підхід до російсько-української війни, зокрема позиції щодо передачі Україні зброї. До прикладу, країна відхиляла передачу Києву боєприпасів до Gepard, критично важливих для виживання української нації в умовах збройної агресії Росії.

Німеччина схвалила надання Україні 178 танків Leopard 1 ще у лютому 2023 року. Перша партія такої військової допомоги повинна була прибути в нашу країну влітку цього року, інша частина – в 2024 році.

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