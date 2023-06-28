Сотня танків Leopard для України: Швейцарія приголомшила рішенням

Швейцарія заборонила продавати Україні 96 танків Leopard, посилаючись на свою нейтральність.

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Швейцарія заборонила продавати Україні свої Leopard 1 / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, undp.org

Федеральна рада Швейцарії відхилила запит компанії Ruag AG щодо експорту 96 танків Leopard 1 A5, призначених для України, "оскільки це не відповідає чинному законодавству".

Як повідомляється на офіційному сайті швейцарського уряду, вони "віддають пріоритет зобов'язанням Швейцарії як нейтральної країни і надійності застосування нею верховенства права".

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Відзначається, що 27 квітня Ruag AG подала експортний запит на перепродаж 96 старих і непрацюючих танків Leopard 1 A5. Танки в даний час знаходяться на зберіганні в Італії і потребують ремонту в Німеччині перед реекспортом в Україну.

Федеральна рада дійшла висновку, що продаж 96 танків неможливий відповідно до чинного законодавства. Зокрема, такий продаж суперечив би Закону про військову техніку і призвів би до відходу від політики нейтралітету Швейцарії.

Танки Leopard для України

На початку червня повідомлялося, що Нідерланди планують придбати для України ще кілька десятків танків Leopard 1. Також розглядається можливість поставки і декількох зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Іспанія відправить Україні 20 бронемашин і 4 танки Leopard 2а4, а також надасть військовий госпіталь. Про це 15 червня заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн.

За словами Роблес, 19 червня до Польщі прибудуть 20 гусеничних броньованих машин. Також Іспанія передасть 4 танки Leopard 2а4, які перебували на ремонті. З Польщі техніка відправиться в Україну, передає прес-служба Міноборони Іспанії.

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