РФ захопила 90% Залізного та просунулась у Часовому Яру: в Bild розкрили деталі

За три місяці боїв росіяни змогли захопити один район Часового Яру і наблизились до водної перешкоди, зазначили ЗМІ.

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Росіяни перетнули канал у Часовому Яру / Колаж: Главред, фото: 3 окрема танкова Залізна бригада, Bild

Російські окупанти просуваються на сході країни, хоча і ціною значних втрат. Військо РФ перетнуло мікрорайон "Канал" у районі Часового Яру на Донеччині. Про це повідомив експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

"Російські війська вже перетнули канал у Часовому Яру і просунулися в перший західний район міста", - зазначив аналітик.

За його словами, окупанти також значно просунулись в Залізному. Армія РФ захопила близько 90% населеного пукту.

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Як зазначає BBC Україна, українські військові вибудовували лінію оборони Часового Яру вздовж каналу Сіверський Донець-Донбас, але російські окупанти могли перетнути цей водний бар'єр.

"За три місяці боїв тут росіяни змогли захопити єдиний район Часового Яру, який лежить на схід від цього каналу, і на широкому фронті наблизились до водної перешкоди. В останні дні липня стала з’явитися інформація, що військові РФ таки перетнули канал на північно-східній околиці Часового Яру біля Калинівки", - йдеться у статті.

У соцмережах також поширювалися відео, на яких видно, як українські захисники відбивають атаку росіян у міській забудові Часового Яру на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас. Військовий аналітик Михайло Жирохов підтвердив виданню, що окупанти змогли переправитися через канал.

"Щоправда, невідомо, наскільки стійкий цей плацдарм росіян. Джерела з РФ, зокрема видання Readovka, заявляють, що армія РФ не лише утримує цей плацдарм, але й розширює його вглиб мікрорайону Жовтневий", - додало видання BBC Україна.

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Війна в Україні - останні новини щодо ситуації на фронті

Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по російським позиціям поблизу Сотницького Козачка. Армія РФ намагається розширити зону контролю у Вовчанську Харківської області.

У Міноборони Британії повідомили, що за останні три місяці Росія зазнавала найбільших втрат на фронті, хоча у липні середньодобові втрати зменшилися з понад 1262 до 1140 осіб. Незважаючи на це, останні три місяці були найкатастрофічнішими для російських окупантів з лютого 2022 року.

Як повідомляв Главред, російські війська посилюють бойові позиції та особовий склад на Харківщині, що свідчить про підготовку до наступальних дій. Найбільш інтенсивні бої тривають у Вовчанську, розповів речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев.

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