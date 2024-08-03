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РФ захопила 90% Залізного та просунулась у Часовому Яру: в Bild розкрили деталі

Руслана Заклінська
3 серпня 2024, 21:36
173
За три місяці боїв росіяни змогли захопити один район Часового Яру і наблизились до водної перешкоди, зазначили ЗМІ.
РФ захопила 90% Залізного та просунулась у Часовому Яру: в Bild розкрили деталі
Росіяни перетнули канал у Часовому Яру / Колаж: Главред, фото: 3 окрема танкова Залізна бригада, Bild

Російські окупанти просуваються на сході країни, хоча і ціною значних втрат. Військо РФ перетнуло мікрорайон "Канал" у районі Часового Яру на Донеччині. Про це повідомив експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

"Російські війська вже перетнули канал у Часовому Яру і просунулися в перший західний район міста", - зазначив аналітик.

За його словами, окупанти також значно просунулись в Залізному. Армія РФ захопила близько 90% населеного пукту.

відео дня

Як зазначає BBC Україна, українські військові вибудовували лінію оборони Часового Яру вздовж каналу Сіверський Донець-Донбас, але російські окупанти могли перетнути цей водний бар'єр.

"За три місяці боїв тут росіяни змогли захопити єдиний район Часового Яру, який лежить на схід від цього каналу, і на широкому фронті наблизились до водної перешкоди. В останні дні липня стала з’явитися інформація, що військові РФ таки перетнули канал на північно-східній околиці Часового Яру біля Калинівки", - йдеться у статті.

У соцмережах також поширювалися відео, на яких видно, як українські захисники відбивають атаку росіян у міській забудові Часового Яру на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас. Військовий аналітик Михайло Жирохов підтвердив виданню, що окупанти змогли переправитися через канал.

"Щоправда, невідомо, наскільки стійкий цей плацдарм росіян. Джерела з РФ, зокрема видання Readovka, заявляють, що армія РФ не лише утримує цей плацдарм, але й розширює його вглиб мікрорайону Жовтневий", - додало видання BBC Україна.

Що відомо про Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Війна в Україні - останні новини щодо ситуації на фронті

Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по російським позиціям поблизу Сотницького Козачка. Армія РФ намагається розширити зону контролю у Вовчанську Харківської області.

У Міноборони Британії повідомили, що за останні три місяці Росія зазнавала найбільших втрат на фронті, хоча у липні середньодобові втрати зменшилися з понад 1262 до 1140 осіб. Незважаючи на це, останні три місяці були найкатастрофічнішими для російських окупантів з лютого 2022 року.

Як повідомляв Главред, російські війська посилюють бойові позиції та особовий склад на Харківщині, що свідчить про підготовку до наступальних дій. Найбільш інтенсивні бої тривають у Вовчанську, розповів речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев.

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