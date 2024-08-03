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РФ готує новий наступ, ситуація ускладнюється: в ЗСУ розкрили деталі боїв на Харківщині

Руслана Заклінська
3 серпня 2024, 18:10
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Росія перекидає додаткові сили з Луганської області на Харківщину, посилює бойові пости та засоби звязку, повідомив речник ОТУ "Харків".
РФ готує новий наступ, ситуація ускладнюється: в ЗСУ розкрили деталі боїв на Харківщині
На Харківщині загострилися бої / Колаж: Главред, фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, 22 окрема механізована бригада

Російські війська посилюють бойові пости та особовий склад на Харківщині, що свідчить про підготовку до наступальних дій. Найбільш інтенсивні бої тривають у Вовчанську. Про це розповів речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.

"В районі населеного пункту Сотницький Козачок противник на своїй території посилює бойові пости, засоби звязку, системи управління. Так само здійснює підсилення особового складу на Вовчанського напрямку. Поблизу населеного пункту Стариця вже розпочато переміщення противника з Луганської області", – зазначив Саранцев.

За його словами, російські окупанти можуть шукати прогалини в українській обороні вздовж всієї лінії зіткнення. РФ не відмовилася від своїх планів і продовжує наступ як до Харкова, так і через Вовчанськ в тил українським захисників на Куп’янському напрямку.

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"Тому ми звичайно маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. Противник буде намагатися шукати прогалини в нашій обороні", - додав речник.

Саранцев зауважив, що поблизу Вовчанська на Харківському напрямку росіяни зосередили найбільші зусилля. Там тривають найінтенсивніші бої.

"Тут протягом останніх днів ворог сконцентрував найбільше зусиль, проводить ротацію особового складу, залучає додатковий особовий склад для можливих штурмових дій в майбутньому. Також погіршилась обстановка в районі населеного пункту Сотницький Козачок. Там противник так само намагався штурмувати позиції Сил оборони. Йому було завдано втрат і наразі він відступає", - повідомив він.

Також Саранцев розповів, що окупанти проводять штурмові дії в центральній та північній частині Вовчанська.

"Атакує подекуди в лоб, людей не шкодує. Ворог переміщується поодинці або маленькими групами, концентруються в одному місці та вже після артпідготовки чи авіаудару штурмують наші позиції", - сказав речник.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози

Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків.

Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь.

За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб".

Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

Війна в Україні - останні новини щодо ситуації на фронті

Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по російським позиціям поблизу Сотницького Козачка. Армія РФ намагається розширити зону контролю у Вовчанську Харківської області, переміщуючи особовий склад та використовуючи важку вогнеметну систему ТОС-1А з Шебекино.

У Міноборони Британії повідомили, що за останні три місяці Росія зазнавала найбільших втрат на фронті, хоча у липні середньодобові втрати зменшилися з понад 1262 до 1140 осіб. Незважаючи на це, останні три місяці були найкатастрофічнішими для російських окупантів з лютого 2022 року.

Як повідомляв Главред, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що війська агресора Росії намагалися створити на півночі Харківської області так звану буферну зону, проте їхні плани провалилися. Звільнення захоплених районів - лише питання часу.

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