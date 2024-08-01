Ворог суне вже без важкої техніки: ЗСУ розповіли, що змінилось біля Часового Яру

Окупанти продовжують наступати на цій ділянці фронту, однак технічні можливості у них змінилися.

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Російська піхота залишилась без підтримки важкої техніки в районі Часового Яру / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗС України, 95 ОДШБР

У травні та на початку червня 2024 року окупаційні сили в районі Часового Яру намагалися штурмувати позиції ЗСУ, використовуючи броньовані колони. Однак, як розповів 24 каналу начальник пресслужби 26 артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашніков, українські сили успішно знищували їх, тож останнім часом зі сторони ворога переважають піхотні штурми.

"Вони не залучають техніку. Зараз бойові броньовані машини більше використовують для логістики, тобто для підвозу боєкомплекту, іншого майна, але не для підтримки піхоти, не для десантування, не для того, щоб прикривати їх своїм вогнем", – додав військовий.

Калашніков також розповів, що російські танки працюють лише з закритих позицій, не виходячи безпосередньо на поле бою. Вони підтримують піхоту, маневруючи, але не перебуваючи постійно на одній ділянці, на одній вогневій позиції.

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"Це так званий "кочуючий танк", який веде вогонь по нашим оборонних рубежах, які штурмує, з різних точок", - пояснив представник 26-ї бригади ЗСУ.

Без важкої техніки ворог сьогодні залучає невеликі піхотні групи, при цьому штурм однієї позиції противник може проводити одразу з двох, або трьох напрямків.

Хто такий Олег Калашніков Калашніков Олег - капітан, керівник пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Романа Дашкевича. Автор ряду друкованих видань на краєзнавчу та воєну тематику в контексті російсько-української війни 2014-20.. р.р. Член Національних спілок журналістів та фотохудожників України.

Ситуація на фронті - останні новини

Нещодавно стало відомо, що російські окупанти захопили Тимофіївку на Покровському напрямку, а також просунулися біля інших населених пунктів Донецької області.

Раніше президент України Володимир Зеленський озвучив одну з причин напруженої ситуації на фронті. Справа в тому, що Україна має 14 підготовлених бригад, які готові замінити бійців ЗСУ на лінії фронту. Проте ці підрозділи не мають належного озброєння та забезпечення.

Нагадаємо, на півночі, у Семенівському районі Чернігівської області було знищено диверсійно-розвідувальну групу 322 Центру спеціальних операцій ("Сенеж") армії країни-агресора РФ. Російські диверсанти потрапили в засідку під час виконання диверсійно-розвідувальних завдань.

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