Росіяни хочуть розширити зону контролю у Вовчанську: військові розкрили деталі

Росіяни вдарили 34 рази дронами-камікадзе та 468 разів обстріляли позиції Сил оборони України на Харківському напрямку.

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Росіяни хочуть розширити зону контролю у Вовчанську / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap

ЗСУ вдарили по росіянах поблизу Сотницького Козачка. Своєю чергою, армія країни-агресорки Росії намагається розширити зону контролю у Вовчанську Харківської області. Про це повідомляє ОТУ "Харків".

"У Вовчанську ворог переміщує особовий склад, веде наступальні дії з метою розширення зони контролю у північній та центральній частинах міста", - розповіли військові.

Також повідомляється, що РФ застосувала важку вогнеметну систему ТОС-1А з району населеного пункту Шебекино (Росія).

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Крім того, в районі населеного пункту Глибоке окупанти здійснюють заходи логістичного забезпечення.

"Провели розподіл та розосередження особового складу по бойовим позиціях, активізував проведення повітряної розвідки за допомогою БПЛА", - додали в ОТУ.

Військові зауважили, що під час перегрупування окупантів у прикордонних районах РФ поблизу населеного пункту Сотницький Козачок Силами оборони України нанесене вогневе ураження по особовому складу противника.

"На Харківському напрямку за добу, 2 серпня, відбулося 6 бойових зіткнень. Окупанти завдали 6 авіаційних ударів, використавши 6 КАБів та 11 некерованих авіаційних ракет. Росіяни також вдарили 34 рази дронами-камікадзе та 468 разів обстріляли позиції Сил оборони України. Втрати РФ на Харківському напрямку склали 105 військових. Також знищені та пошкоджені 40 одиниць озброєння та військової техніки", - підкреслили в ОТУ "Харків".

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу. На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

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Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що війська агресора Росії намагалися створити на півночі Харківської області так звану буферну зону, проте їхні плани провалилися. Звільнення захоплених районів - лише питання часу.

В операційній зоні оперативно-тактичного угруповання "Харків" обстановка залишається складною та напруженою. Ворог продовжує атакувати позиції Сил оборони України. Основні зусилля противник зосередив у районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

Також відомо, що у районі населеного пункту Лук'янці Харківської області російські окупаційні війська планують відновити наступальні дії штурмовими групами 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу.

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