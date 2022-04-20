"Гарматне м'ясо" для захоплення Донбасу: РФ перекидає 20 тисяч найманців - The Guardian

РФ перекидає найманців на Донбас / Фото cartamz.com

Число іноземних найманців РФ на території України може досягати 20 тисяч бойовиків, повідомив високопоставлений європейський чиновник.

За його словами, серед найманців сирійці, лівійці, а також бойовики, завербовані ПВК Вагнер, пише The Guardian.

Він уточнив, що зафіксовано пересування найманців з Сирії та Лівії на територію Східного Донбасу.

"Ці хлопці в основному використовуються як гарматне м'ясо проти українського опору. Це піхота. Вони не мають важкої техніки або транспортних засобів", – сказав чиновник.

Іноземним найманцям за участь у бойових діях в Україні пропонували від 600 до 3 тисяч доларів залежно від звання та досвіду.

При цьому сумнозвісна ПВК Вагнера перекинула в Україну більшу частину своїх бойовиків, які воювали в Лівії.

Відзначається, що найманців кидають, щоб прискорити спроби Росії захопити якомога більшу частину Східної України. Це Західні оборонні чиновники описують як поспіх здобути якусь перемогу, про яку Володимир Путін може оголосити на військовому параді в Москві 9 травня.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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