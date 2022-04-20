На ЗСУ очікують потужні бої не тільки на Донбасі, але і у Харкові, і на харківському напрямку - ОП

Окупанти наразі розглядають Донбас як головний напрямок свого наступу, сказав Михайло Подоляк.
Сьогодні Росія вважає Донецьку та Луганську області головним напрямком свого наступу. Окупанти вже назвали процес другою фазою війни. Але серйозні бойові зіткнення очікуються не тільки на Донбасі, але й у Харкові, а також на харківському напрямку. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
У інтерв'ю НВ він розповів про те, що окупаційні війська РФ наступають на Донбас. Бойові дії вони називають другою фазою війни.
читайте такожЗСУ підуть на повне знищення військ Росії, якщо окупанти доб'ють Маріуполь - Арестович"Мені взагалі дуже цікаво на них дивитися: це люди, які брешуть, вигадують, у них вже друга фаза. До цього вони казали, що візьмуть Україну за три, а максимум - за п'ять днів", - сказав Подоляк.
Також чиновник попередив про серйозні бої не тільки у Донецькій і Луганській областях, але й у Харкові і на харківському напрямку.
"Але, на жаль, у нас будуть ще дуже потужні бойові зіткнення на сході країни, не тільки на Донбасі, але й у Харкові, і на харківському напрямку", - підкреслив Михайло Подоляк.
Дивіться відео ТСН - у Харкові сталося близько десятка пожеж через ворожі обстріли
Ситуація у Харківській області
Російський окупаційні війська продовжують обстрілювати місто Харків. Гинуть мирні жителі. Ворожі підрозділи руйнують інфраструктуру. В області на низці напрямків йдуть бойові дії.
Градоначальник Ігор Терехов закликав до евакуації з небезпечних районів Харкова. За його словами, людей возять в менш небезпечні місця, а зовсім безпечних локацій в місті немає.
Керівник Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов сказав, що Росія вже сама розуміє свою фактичну поразку в битві за Харків. Росіянам дуже складно буде атакувати позиції ЗСУ в місті. У окупантів залишається тільки один напрямок - перекидати війська через Ізюм і Куп'янськ для перенаправлення їх на Донбас.
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