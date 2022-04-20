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На ЗСУ очікують потужні бої не тільки на Донбасі, але і у Харкові, і на харківському напрямку - ОП

20 квітня 2022, 15:43

Окупанти наразі розглядають Донбас як головний напрямок свого наступу, сказав Михайло Подоляк.

військові, ВСУ, війна
Важкі бої очікуються і у Харкові - Офіс президента / Фото Reuters

Сьогодні Росія вважає Донецьку та Луганську області головним напрямком свого наступу. Окупанти вже назвали процес другою фазою війни. Але серйозні бойові зіткнення очікуються не тільки на Донбасі, але й у Харкові, а також на харківському напрямку. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У інтерв'ю НВ він розповів про те, що окупаційні війська РФ наступають на Донбас. Бойові дії вони називають другою фазою війни.

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Також чиновник попередив про серйозні бої не тільки у Донецькій і Луганській областях, але й у Харкові і на харківському напрямку.

"Але, на жаль, у нас будуть ще дуже потужні бойові зіткнення на сході країни, не тільки на Донбасі, але й у Харкові, і на харківському напрямку", - підкреслив Михайло Подоляк.

Дивіться відео ТСН - у Харкові сталося близько десятка пожеж через ворожі обстріли

Ситуація у Харківській області

Російський окупаційні війська продовжують обстрілювати місто Харків. Гинуть мирні жителі. Ворожі підрозділи руйнують інфраструктуру. В області на низці напрямків йдуть бойові дії.

Градоначальник Ігор Терехов закликав до евакуації з небезпечних районів Харкова. За його словами, людей возять в менш небезпечні місця, а зовсім безпечних локацій в місті немає.

Керівник Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов сказав, що Росія вже сама розуміє свою фактичну поразку в битві за Харків. Росіянам дуже складно буде атакувати позиції ЗСУ в місті. У окупантів залишається тільки один напрямок - перекидати війська через Ізюм і Куп'янськ для перенаправлення їх на Донбас.

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