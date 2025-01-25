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РФ обрала нові цілі для ударів: прогноз масованого обстрілу України

Олексій Тесля
25 січня 2025, 03:02
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Ворог хоче вивести з ладу українську енергетику, каже Валерій Романенко.
РФ обрала нові цілі для ударів: прогноз масованого обстрілу України
/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Важливо:

  • РФ застосовуватиме всі свої запаси ракет і дронів
  • Енергооб'єкти перебувають під ударом росіян

Росіяни й далі обстрілюватимуть Україну, застосовуючи всі свої запаси ракет і дронів, заявив авіаційний експерт Валерій Романенко.

Експерти виділяють три основні цілі обстрілів - військово-промисловий комплекс, логістичні шляхи, якими ЗСУ постачають зброю західні партнери, і енергетична інфраструктура, йдеться в матеріалі РБК-Україна.

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Енергооб'єкти перебувають під ударом росіян з жовтня 2022 року і, незважаючи на те, що особливих результатів на полі бою їм це не приносить, Кремль наполегливо продовжує бити по ТЕС і трансформаторах.

"Вони шукають інші шляхи. Спочатку били по електростанціях і трансформаторних станціях. Практично всі теплові і більшу частину гідроелектростанцій вони зруйнували. Тобто вони розуміють, що роблять зараз. Вони б'ють по трансформаторних станціях, але ми їх можемо відновлювати. Вони б'ють по трансформаторах і по високовольтних лініях, б'ють по периферії атомних станцій. Вони вважають, що таким чином вони виведуть з ладу українську енергетику, тому продовжують цю практику", - додав Романенко.

Раніше в ГУР попередили про загрозу масованого удару РФ. До кожної повітряної тривоги треба ставитися відповідально, підкреслив Андрій Юсов.

Як повідомляв Главред, російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Ліщина", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж", заявили в британській розвідці. Її вперше було випробувано 2011 року, проте вона не надійшла в серійне виробництво і обходиться окупантам набагато дорожче, ніж ракети інших типів.

Якщо начинити балістичну ракету середньої дальності "Ліщина" ядерним зарядом, то радіоактивне забруднення буде розміром із половину Дніпропетровської області. Залежно від напрямку вітру в момент вибуху радіоактивне забруднення може понести і в Росію, і в Білорусь, і в Туреччину, і в Європу. Таку думку озвучив експерт з питань авіації Валерій Романенко.

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Хто такий Валерій Романенко

Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

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ракетний удар Валерій Романенко
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