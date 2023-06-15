ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку: знищили 4 роти окупантів – генерал

Лише за добу загарбники втратили на цьому напрямку кілька сотень особового складу вбитими і пораненими, а також багато техніки.

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ЗСУ знищили 4 роти окупантів на Таврійському напрямку/ колаж: Главред, фото: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, Telegram Тарнавський

Українські військові продовжують просуватися на Таврійському напрямку. Лише за минулу добу, 14 червня, захисники України завдали російським окупантам значних втрат вбитими і пораненими.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Також він зазначив, що окупанти втратили багато техніки.

"На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують рух вперед. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше чотирьох рот. Знищено та пошкоджено 59 одиниць військової техніки противника", – йдеться у повідомленні.

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Тарнавський розповів, що українській військові знищили склад з боєприпасами ворога, а також наступну техніку:

вертоліт Ка-52,

14 танків,

10 одиниць БМП,

6 ББМ,

МТЛБ,

гаубицю 2С19 "Мста-С",

гаубицю 2А65 "Мста-Б",

протитанковий ракетний комплекс "Корнет",

самохідну артилерійську установку 2С1"Гвоздика",

комплекс РЕБ, 3 БпЛА "Zala",

БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Орлан-30".

Війна в Україні

У ніч на 15 червня в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога. Вибухи прогриміли в Одесі, Кривому Розі, Харкові. У Кривому Розі є влучання по двох промислових підприємствах. Поранення отримав 38-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Раніше Reuters з посиланням на військових експертів повідомляло, що на Сили оборони України чекають важкі випробування контрнаступу. Українські війська віддалені від основної лінії оборони Росії, а значить зазнають втрати перед тим, як до неї дістануться. Але говорити про успіх або провал контрнаступу ЗСУ ще зарано.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю у форматі Рамштайн 15 червня озвучив думку, що якщо Україна досягне успіху в контрнаступі, то Київ матиме сильніші позиції на переговорах з країною-агресором РФ. Поки що російський диктатор Володимир Путін не готовий до переговорів і миру.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловив впевненість, що війна країни-агресорки Росії проти України може завершитися раніше 2024 року. Проте, за його словами, потрібно займатися плануванням лише після конкретних успіхів ЗСУ.

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