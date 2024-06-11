РФ вибрала головний напрямок штурму: у ЗСУ спростували захоплення Іванівського

Російські окупанти не припиняють спроби штурмів, розповів Назар Волошин.

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У ЗСУ розповіли про бої на Донбасі / Колаж: Главред, Фото: 3-тя ОШБр, deepstatemap.live

Спікер оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин спростував заяви про те, що російські окупанти нібито захопили село Іванівське біля Часового Яру в Донецькій області.

"Щодо Іванівського можу сказати наступне: населений пункт належить Україні, Сили оборони контролюють ситуацію на тому напрямку", - наголосив він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Представник ОСУВ "Хортиця" уточнив, що російські окупанти не припиняють спроб штурмувати і наносити обстріли по цьому населеному пункту з усіх видів озброєння.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Що відомо про бої за Іванівське

Раніше аналітичний ресурс DeepState повідомляв про те, що ворог захопив Іванівське.

Повідомляється, що ворог просунувся біля Новопокровського, у Старомайорському та захопив Іванівське.

"Уточнено лінію зіткнення в Кліщіївці", - йдеться в повідомленні.

/ deepstatemap.live

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

Як уточнили в Генеральному штабі ЗСУ, на Краматорському напрямку від початку доби відбулося три штурми противника.

Один, у районі Часового Яру, відбито. Бойові дії тривають у районах Кліщіївки та Андріївки.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що ЗСУ стабілізували ситуацію на півночі. Через загрозу ударів з HIMARS росіяни стали рідше використовувати ракетні системи С-300 і С-400 для обстрілу Харківської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни дійшли до будинків Часового Яру і накопичують сили. Військовий розповів, що багато позицій знищується "Сонцепьоком" і КАБами, щоб забезпечити логістику.

Як повідомлялося раніше, РФ стягує резерви на кордон і з новою тактикою йде на штурм на Харківщині. На харківському напрямку тривають бойові зіткнення - РФ проводить атаки з опівночі.

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