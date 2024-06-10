У РФ великі втрати: ЗСУ розбили ворожих штурмовиків на Харківщині

Ворог змушений маневрувати резервами, переміщаючи підрозділи в районі кордону, розповів Назар Волошин.

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ЗСУ відбивають атаки РФ на Харківщині / Колаж: Главред, фото: 128-та окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОК "Захід"

Під час спроби штурму на півночі Харківської області підрозділи армії країни-агресора РФ зазнали втрат і були розбиті, заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Тому на підтримку своїх дій ворог змушений маневрувати резервами, переміщати підрозділи в районі лінії нашого держкордону і поповнювати свої сили і засоби за рахунок резервів від повітряно-десантних військ РФ і також 11 і 44 армійських корпусів РФ", - розповів він в ефірі інформаційного телемарафону.

Представник ЗСУ уточнив, що на кордоні з Харківщиною російські окупанти виставили загороджувальні загони кадировців, які мають стримувати росіян тікати з території України.

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"Є інформація, що вони будуть розміщувати ці підрозділи (кадирівців - ред.) для підтримки перегрупування своїх військ. Ворог дотримується тактики виставлення загороджувальних загонів, з числа особового складу цього підрозділу "Ахмат". Звичайно, будуть розміщені вони десь на кордонах або поблизу кордонів із північчю Харківщини", - додав Волошин.

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Дані Генштабу

Як ідеться у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку ворог активних дій не вів, здійснює перегрупування військ.

На Куп'янському напрямку ситуація напружена. Від початку доби відбулося 7 бойових зіткнень у районах Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. ЗСУ відбили 5 ворожих атак, 2 бойові зіткнення тривають поблизу Степової Новоселівки та Піщаного.

Бої за Вовчанськ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що росіяни прорвалися біля Вовчанська. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська окупаційна армія нещодавно просунулася поблизу Вовчанська на Харківщині. Утім, їхній темп наступальних операцій сповільнився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що армія РФ підтягує резерви під Вовчанськом. Офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин повідомив, що в Харківській області росіяни підтягують резерви і перегруповуються, щоб відновити штурми Липців і Вовчанська.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ перейшли в наступ у Вовчанську. В Інституті вивчення війни підтвердили успішне просування Сил оборони України у Вовчанську і назвали ключову мету російського наступу на Харківщині - відтіснити українські війська від міжнародного кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова.

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

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