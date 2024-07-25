Загрожує затяжна війна: на Заході назвали сценарій для України та РФ

Київ і Москва навряд чи зможуть досягти стійкої мирної угоди на будь-який значний період, вважають аналітики міжнародного агентства Fitch Ratings.

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Ані Україна, ані Росія на поступки не підуть - Fitch / Колаж: Главред, фото: 4-я ОТБр, Міноборони РФ

Розв'язана агресором Росією війна проти України буде дуже затяжною. Жодна зі сторін не зможе добитися вирішальної переваги. Ймовірний сценарій - "заморожений конфлікт".

У повідомленні міжнародного агентства Fitch Ratings йдеться про те, що аналітики прогнозують затяжну війну РФ і України. Вона продовжиться і в 2024, і в 2025 році.

"Хоча незрозуміло, чи зможе будь-яка зі сторін отримати вирішальну перевагу, також немає жодних ознак готовності йти на поступки, тому війна може виявитися дуже затяжною", - зазначено в повідомленні. відео дня

Крім того, аналітики Fitch Ratings вважають, що в майбутньому можливе якесь "врегулювання", але найімовірнішим сценарієм є "заморожений конфлікт".

Коли закінчиться війна - прогнози:

Війна в Україні навряд чи закінчиться найближчими роками, вважає заступник командира батальйону 47-ї Окремої механізованої бригади ЗСУ Магура Олександр Геній Ширшин. Згідно з його прогнозом, війна не закінчиться в період через півроку-рік.

Війна Росії проти України закінчиться, коли Путін зрозуміє свою нездатність перемогти й утримати окуповані території, вважає колишній командувач військами США в Європі, генерал Веслі Кларк. Війна має завершитися в інтересах Києва.

РФ потрібно 5 років для окупації чотирьох областей, вважає командувач армією Британії Ролі Вокер. На його думку, стільки часу піде у ворога на окупацію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей за наявних темпів війни.

Що таке Fitch Ratings? Fitch Ratings Inc - американська корпорація, відома як рейтингова агенція. Разом зі Standard & Poor's і Moody's входить до "Великої трійки" міжнародних рейтингових агентств. Fitch аналізує світові кредитні ринки, кредитоспроможність гравців, а також проводить аналітичні дослідження, пише Вікіпедія.

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