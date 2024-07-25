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Війська РФ через місяць-півтора перейдуть в оборону: у Нацгвардії зробили заяву

Андрій Ганчук
25 липня 2024, 12:27
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Силам оборони України потрібно шукати слабкі місця у ворожій обороні і готувати свої підрозділи, сказав командувач Нацгвардії Олександр Півненко.
Півненко, війська РФ
Наступальні можливості ворога мають свою межу - Півненко / Колаж: Главред, фото: Facebook А. Півненко, Міноборони РФ

Російські окупанти за місяць-півтора змушені будуть перейти в оборону. Вони не зможуть продовжувати наступальні дії одразу на кількох напрямках, оскільки зазнали великих втрат. Про це заявив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

В інтерв'ю Укрінформу він розповів про те, що наразі складна ситуація на фронті, проте в окупантів закінчуються можливості для проведення наступальних дій.

"Важко (на фронті). Але наступальні можливості противника не безмежні, та й яку кількість втрат вони несуть... Я думаю, ще місяць-півтора і вони не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках і стануть в оборону в будь-якому разі. А нам за цей час потрібно сформувати наші підрозділи, підготувати. Так, це війна..." - пояснив ситуацію командувач НГУ.

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За його словами, Силам оборони слід шукати слабкі місця в обороні противника і нівелювати переваги окупантів.

"Треба адаптуватися, змінювати модель управління, ставити завдання: якщо так не працює - намагатися асиметрично. Але кардинально все не зміниш, на все потрібен час, особливо якщо говорити про системні зміни", - наголосив Олександр Півненко.

Що таке Нацгвардія?

Національна гвардія України — військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України (МВС) і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами — із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій.

Національна гвардія України бере участь відповідно до закону у взаємодії зі Збройними Силами України у відсічі збройній агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення воєнних (бойових) дій, а також у виконанні завдань територіальної оборони, пише Вікіпедія.

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