Бригада знищена на 95%: ситуація на Запорізькому напрямку для РФ жахлива - АТЕШ

За даними руху "Атеш", російське командування застосовує тактику "м'ясних штурмів" на Запорізькому напрямку внаслідок чого окупанти зазнають значних втрат.

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Окупанти на Запоріжжі втратили майже цілу бригаду / Колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, ОК "Захід"

Сили оборони активно знищують військові формування РФ в боях на півдні України. Зокрема, 95% втрат серед особового складу зазнала російська 38 окрема мотострілецька бригада. Про це йдеться у повідомленні партизанського руху "Атеш".

За даними "Атеш", такого рівня втрат бригада зазнала на Запорізькому напрямку.

Агент "АТЕШ", який є військовослужбовцем 38-ї окремої бригади рф, повідомив про критично складну ситуацію на Запорізькому напрямку. Біля населеного пункту Мирне російські командири кидають свої підрозділи так звані "м'ясні штурми"

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"Під час одного з таких штурмів за участю 38-ї ОМБр, підрозділ втратив 95% особового складу", - зазначили партизани.

Також агент руху "Атеш" зазначив, що такі випадки є досить частини на даній ділянці фронту.

"Акти саботажу допоможуть примножити втрати серед особового складу", - йдеться у повідомленні партизанського руху.

Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Бої на Півдні - яка ситуація на Запорізькому напрямку фронту

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий експерт Владислав Селезньов зазначив, що російська окупаційна армія збільшує резерви для активізації бойових дій на півдні Запорізької області.

16 червня російські війська здійснили обмежені наступальні операції в напрямку населених пунктів Старомайорське та Урожайне, які розташовані на кордоні Запорізької та Донецької областей. Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті вказує, що росіяни можуть розпочати новий наступ на цій ділянці фронту.

Російські диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються закріпитися в Роботиному Запорізької області, не доживають до ночі. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю 118 окремої механізованої бригади Дмитро Пелих.

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