РФ прорвалась на Харківщини з іншої ділянки: аналітики заявили про загрозу

Окупанти атакували біля Сотницького Козачка на кордоні з Бєлгородською областю - аналітики розкрили ситуацію на фронті.

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Росіяни просуваються вперед на Харківщині / колаж: Главред, фото: ОК "Захід"

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що окупанти здійснили обмежений транскордонний рейд на півночі Харківської області.

"24 липня російські сили здійснили обмежену транскордонну атаку на північний захід від міста Харкова", - йдеться у звіті ISW.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що окупанти атакували біля Сотницького Козачка на кордоні з Бєлгородською областю, проте в ISW не спостерігали візуальних доказів того, що росіяни зайняли позиції в населеному пункті після рейду. Однак аналітики вважають, що ЗС РФ не мають тривалої присутності в селі.

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Окупанти наступали біля Сотницького Козачка / скріншот: deepstatemap

Крім цього, російські військові просунулися на північному заході на Харківщині. Згідно з геолокаційними кадрами від 23 липня, окупанти мали успіх на заході від вулиці Польова в Глибокому.

Росіяни просунулись у Глибокому / скріншот: deepstatemap

За інформацією російських джерел, окупанти нібито захопити "все або майже все" Глибоке, попри українські контратаки.

В ISW також повідомили, що протягом 23 та 24 липня позиційні бої тривали під Глибоким, Вовчанськом, Тихим, Старицею. Російський військкор стверджував, що Сили оборони контратакують під Старицею, а у Вовчанську нібито тривають бої зі стрілецької зброї поблизу багатоповерхівок.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Харківському напрямку протягом 24 липня окупанти пʼять разів атакували біля Глибокого, Тихого і Сотницького Козачка. Українські бійці успішно відбили всі атаки.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Нагадаємо, що в ISW зробили прогноз і розкрили деталі про новий контрнаступ ЗСУ. Проблеми росіян і своєчасні постачання озброєнь від Заходу можуть сформувати передумови для проведення ЗСУ широкомасштабних контрнаступальних операцій.

Полковник ЗСУ Роман Світан заявив, що країна-агресорка Росія може готувати наступ на Запоріжжя. Військові угрупування противника збільшуються на Запорізькому та Херсонському напрямках, також полковник попередив про загрози.

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