РФ прорвалась на Харківщини з іншої ділянки: аналітики заявили про загрозу

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що окупанти здійснили обмежений транскордонний рейд на півночі Харківської області.

"24 липня російські сили здійснили обмежену транскордонну атаку на північний захід від міста Харкова", - йдеться у звіті ISW.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що окупанти атакували біля Сотницького Козачка на кордоні з Бєлгородською областю, проте в ISW не спостерігали візуальних доказів того, що росіяни зайняли позиції в населеному пункті після рейду. Однак аналітики вважають, що ЗС РФ не мають тривалої присутності в селі.

Крім цього, російські військові просунулися на північному заході на Харківщині. Згідно з геолокаційними кадрами від 23 липня, окупанти мали успіх на заході від вулиці Польова в Глибокому.

За інформацією російських джерел, окупанти нібито захопити "все або майже все" Глибоке, попри українські контратаки.

В ISW також повідомили, що протягом 23 та 24 липня позиційні бої тривали під Глибоким, Вовчанськом, Тихим, Старицею. Російський військкор стверджував, що Сили оборони контратакують під Старицею, а у Вовчанську нібито тривають бої зі стрілецької зброї поблизу багатоповерхівок.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Харківському напрямку протягом 24 липня окупанти пʼять разів атакували біля Глибокого, Тихого і Сотницького Козачка. Українські бійці успішно відбили всі атаки.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.