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Який недоторканний запас ракет ще залишився в РФ: відповідь експерта

Альона Вороніна
13 січня 2024, 04:35
Росіяни можуть за місяць виготовляти до 120 ракет, зазначає Черник.
Який недоторканний запас ракет ще залишився в РФ: відповідь експерта
На жаль, частину ракет РФ зуміла поставити на конвеєр, каже Черник/ колаж Главред, фото: скрін з відео

Країна-агресорка Росія станом на цей час має змогу виготовляти до 120 ракет за місяць. Окупанти використали велику частину своїх запасів, проте виробництво деяких видів ракет вони змогли поставити на конвеєр. Про це сказав військовий експерт Петро Черник в коментарі ТСН.ua.

"До початку цієї війни 11 класів неядерних стратегічних ракет, починаючи від Х-101, Х-47М2 "Кинджал", і закінчуючи старенькою "Точкою-У", запаси обчислялися у межах до 7000. 80%, а може 90% цих запасів застосовано. Лишилося десь у межах 10-15% недоторканного запасу", – сказав військовий експерт.

Але він зазначив, що частину ракет російським окупантам вдалося поставити на конвеєр, і зараз країна-агресорка виготовляє багато таких нових ракет.

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"На превеликий жаль, Х-101, Х-47М2 "Кинджал", 3М14 "Калібр", далекобійні ракети від 2500 до 5000 км завдання ударів, а також керовані авіаційні ракети Х-31, Х-35, Х-59 із завданням ударів від 110 до 300 км зуміли поставити на конвеєр. Темп виробництва, за моїми підрахунками, в межах 100-120 ракет на місяць. Це доволі великий показник", – сказав експерт.

Проте, за його словами, масовий ракетний удар, який стався 29 грудня, за великим рахунком нічого нового не показав. Тоді Росія використала, зокрема, 122 ракети.

"Це при тому, що у перший день війни було застосовано 120 ракет. Тобто до найбільшого показника одномоментного залпу всього-на-всього плюс дві ракети. Якби вони сюди додали ракет хоча б 100, то можна було би говорити, що в них дійсно щось по-справжньому зрушилося із найвищої точки, на якій вони перебувають. Як стали вони на цю точку 120-130 ракет, так будуть і на ній стояти", – зазначив Черник.

Хто такий Петро Черник

Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Ракетні удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося, ввечері 10 січня РФ вдарила двома ракетами по готелю в центрі Харкова. В результаті 11 людей постраждали, серед них – журналісти турецького видання. Крім готелю постраждали житлові будинки – один комунальний, один приватний, автосалон, виробниче підприємство.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, по чому окупанти тепер битимуть ракетами. Російські загарбники тепер під час ракетних ударів орієнтуються не на енергетичні об’єкти.

Нагадаємо, у ЗСУ розкрили тривожний сценарій ракетних ударів РФ. В України не вистачить засобів, щоб збивати всі ракети типу С-300, якими окупанти постійно обстрілюють Харків та інші українські міста, заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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війна в Україні ракета вторгнення Росії ракетний удар Петро Черник
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