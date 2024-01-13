Вибухи у Дніпрі, Чернігові, Кропивницькому: перші подробиці ракетної атаки РФ

РФ випустила по території України крилаті ракети з бомбардувальників Ту-95. Пуски проводилися з району Каспійського моря. Також у небо підняли Міг-31.

https://glavred.net/ukraine/vzryvy-v-dnepre-chernigove-kropivnicom-pervye-podrobnosti-raketnoy-ataki-rf-10532870.html Посилання скопійоване

Вранці 13 січня вся Україна - під масованим ракетним ударом РФ / Колаж: Главред, фото: structure.mil.ru, t.me/alarmukraine

Рано вранці 13 січня по всій Україні була оголошена повітряна тривога. Російські окупанти атакували країну крилатими ракетами, ракетами "Кинджал". Повідомлялося також про пуски Х-22.

За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ випустили по території країни крилаті ракети з бомбардувальників Ту-95. Пуски проводилися з району Каспійського моря.

Пізніше у Повітряних силах повідомлялося про зльоти Міг-31 і Ту-22, які також можуть нести ракетне озброєння.

відео дня

Вибухи в Дніпрі

У Дніпрі було кілька вибухів. Повітряні сили попереджали про загрозу ракет "Кинджал".

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив інформацію.

"Чергова ракетна атака ворога в Україні. З п'ятої ранку в області кілька разів було голосно. Вся інформація - після завершення тривоги", - написав він у Telegram.

Також Лисак закликав перебувати в безпечних місцях і не допомагати ворогові.

"Загроза ще триває. Перебувайте у безпечних місцях. Не допомагайте ворогові та нічого не викладайте і не коментуйте", - додав він.

Вибухи в Чернігові

У Чернігові також було чути вибухи. В районі міста працюють сили ППО. Про це повідомив у Telegram голова Чернігівської ГВА Дмитро Брижинський.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що в напрямку міста рухалося кілька повітряних цілей.

Вибухи у Кропивницькому

Сьогодні рано вранці в Кропивницькому також було голосно.

У Повітряних силах ЗСУ закликали жителів міста до закінчення повітряної тривоги залишатися в укриттях.

Вибухи на Полтавщині

Вранці ворог атакував і Полтавщину. В області працювала ППО. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"На подвірʼя одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі упала ракета, яка не розірвалася. На щастя, постраждалих немає. Пошкоджено господарчу споруду. На місці працюють профільні фахівці", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Львівщині

Голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив, що під час повітряної тривоги, яка тривала у Львівській області з 06:33 по 08:23, декілька разів ракети були небезпечно близько до Львівщини.

Воїни ПвК "Захід" добре спрацювали в інших західних областях, відтак у повітряний простір Львівської області ракетам зайти не вдалося.

"Дякую нашим оборонцям неба в усіх регіонах України. Сьогодні вони відбили ще одну масовану атаку", - додав Козицький.

Як повідомляв Главред, російські окупанти погрожують запустити в 2024 році міжконтинентальні балістичні ракети. Про це відкрито заявили в Міноборони РФ. Ворог стверджує, що планує запустити 7 таких ракет. Водночас там не розкрили "цілі".

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник заявив, що країна-агресор Росія станом на цей час має можливість виробляти до 120 ракет на місяць. Окупанти використовували більшу частину своїх запасів, проте виробництво деяких видів ракет вони змогли поставити на конвеєр.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.