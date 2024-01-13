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Вибухи у Дніпрі, Чернігові, Кропивницькому: перші подробиці ракетної атаки РФ

Анна Ярославська
13 січня 2024, 08:01оновлено 13 січня, 09:20
РФ випустила по території України крилаті ракети з бомбардувальників Ту-95. Пуски проводилися з району Каспійського моря. Також у небо підняли Міг-31.
Карта тривог, Ту-95 МС, ракетний удар
Вранці 13 січня вся Україна - під масованим ракетним ударом РФ / Колаж: Главред, фото: structure.mil.ru, t.me/alarmukraine

Рано вранці 13 січня по всій Україні була оголошена повітряна тривога. Російські окупанти атакували країну крилатими ракетами, ракетами "Кинджал". Повідомлялося також про пуски Х-22.

За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ випустили по території країни крилаті ракети з бомбардувальників Ту-95. Пуски проводилися з району Каспійського моря.

Пізніше у Повітряних силах повідомлялося про зльоти Міг-31 і Ту-22, які також можуть нести ракетне озброєння.

відео дня

Вибухи в Дніпрі

У Дніпрі було кілька вибухів. Повітряні сили попереджали про загрозу ракет "Кинджал".

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив інформацію.

"Чергова ракетна атака ворога в Україні. З п'ятої ранку в області кілька разів було голосно. Вся інформація - після завершення тривоги", - написав він у Telegram.

Також Лисак закликав перебувати в безпечних місцях і не допомагати ворогові.

"Загроза ще триває. Перебувайте у безпечних місцях. Не допомагайте ворогові та нічого не викладайте і не коментуйте", - додав він.

Вибухи в Чернігові

У Чернігові також було чути вибухи. В районі міста працюють сили ППО. Про це повідомив у Telegram голова Чернігівської ГВА Дмитро Брижинський.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що в напрямку міста рухалося кілька повітряних цілей.

Вибухи у Кропивницькому

Сьогодні рано вранці в Кропивницькому також було голосно.

У Повітряних силах ЗСУ закликали жителів міста до закінчення повітряної тривоги залишатися в укриттях.

Вибухи на Полтавщині

Вранці ворог атакував і Полтавщину. В області працювала ППО. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"На подвірʼя одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі упала ракета, яка не розірвалася. На щастя, постраждалих немає. Пошкоджено господарчу споруду. На місці працюють профільні фахівці", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Львівщині

Голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив, що під час повітряної тривоги, яка тривала у Львівській області з 06:33 по 08:23, декілька разів ракети були небезпечно близько до Львівщини.

Воїни ПвК "Захід" добре спрацювали в інших західних областях, відтак у повітряний простір Львівської області ракетам зайти не вдалося.

"Дякую нашим оборонцям неба в усіх регіонах України. Сьогодні вони відбили ще одну масовану атаку", - додав Козицький.

Як повідомляв Главред, російські окупанти погрожують запустити в 2024 році міжконтинентальні балістичні ракети. Про це відкрито заявили в Міноборони РФ. Ворог стверджує, що планує запустити 7 таких ракет. Водночас там не розкрили "цілі".

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник заявив, що країна-агресор Росія станом на цей час має можливість виробляти до 120 ракет на місяць. Окупанти використовували більшу частину своїх запасів, проте виробництво деяких видів ракет вони змогли поставити на конвеєр.

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