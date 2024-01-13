Вся Україна - "червона", окупанти запустили по Україні ракети: що відомо

Зафіксовано зліт винищувачів МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка Нижегородської області країни-агресора РФ.

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РФ запустила ракети "Кинджал" по Україні / Колаж: Главред, фото: alerts.in.ua, росЗМІ

Вранці в суботу, 13 січня, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетний удар країни-агресора РФ. Повітряні сили повідомили про зльоти декількох винищувачів МіГ-31К ПКС РФ - носіїв "Кинджалів".

"Зафіксовано зліт винищувача МіГ- 31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка Нижегородської області", - повідомили у Повітряних Силах о 06:43.

Пізніше був зафіксований зліт одного 2МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижегородської області.

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Також Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуск крилатих ракет з літаків Ту-95МС з Каспію.

"Проведено пуски ракет типу Х-101/555/55 з шести Ту-95МС. Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 06:00 - 07:00", - повідомили у ПС ЗСУ.

08:11 Почалися відбої тривог в Україні.

08:02 Telegram-канал Николаевский ванек пише, що "відпрацювали" 6 бортів ТУ-95МС, 6 бортів ТУ-22М3, 5 бортів МіГ-31К. Також окупанти запускали балістику з Криму.

07:52 Крилаті ракети на перехресті Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей. Напрямок руху - Івано-Франківськ.

07:43 Крилата ракета в напрямку Львівщини - вона наближається до Львова зі східного напрямку. Глава Львівської ОВА попередив про серйоозну небезпеку.

07:30 - Повітряні сили попередили про пуски "Кинджалів" у напрямку Києва.

07:27 - У ПС ЗСУ повідомили про пуски ракет "Кинджал" у напрямку Дніпра та Кривого Рогу.

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Як повідомляв Главред, військовий експерт Петро Черник заявив, що країна-агресор Росія станом на цей час має можливість виробляти до 120 ракет за місяць. Окупанти використовували більшу частину своїх запасів, проте виробництво деяких видів ракет вони змогли поставити на конвеєр.

Льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан заявив, що російські окупанти можуть знову влаштувати масовані атаки по Україні. Наступний такий обстріл ворог може прив'язати до певної дати.

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