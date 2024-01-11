Генпрокурор розповів, чи використовувала Росія ракети від КНДР: деталі експертизи

Українські слідчі отримали перші докази того, що РФ використовувала ракети виробництва КНДР для обстрілу України.

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Росія використала ракети Північної Кореї для обстрілу України / Колаж: Главред, фото: AP, kcna.kp

Генеральна прокуратура України отримала перші докази використання російськими військами ракет, виготовлених у Північній Кореї, під час обстрілів території України. 2 січня Росія вдарила по Харкову ракетою виробництва КНДР. Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін в ефірі "Суспільне. Спротив".

Костін розповів, що результати експертизи свідчать про те, що ракета, запущена 2 січня по Харкову, є ракетою малої дальності, розробленою Північною Кореєю. Військові експерти із міжвідомчої робочої групи при Офісі генпрокурора також підтвердили ці висновки під час огляду частин ракети на місці події.

"Щодо Північної Кореї, то днями ми отримали перші докази використання армією РФ ракет, виготовлених у цій країні. Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині Харкова ракета є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю", - сказав генеральний прокурор України. відео дня

Наразі триває комплексна комісійна експертиза, яка повинна підтвердитифакт використання ракет з КНДР. Також триває робота з виявлення інших фрагментів боєприпасів, знайдених внаслідок російських атак в Харківській та Одеській областях.

Використання Росією ракет із Північної Кореї

Як повідомляв Главред, КНДР постачає Росії пускові установки та балістичні ракети. Згідно з даними The Wall Street Journal, Москва одночасно веде перемовини з Іраном про отримання ракет малої дальності, їх можуть надіслати вже навесні.

Нагадаємо, Росія використала ракети виробництва Північної Кореї під час ракетного удару по Україні 6 січня, повідомив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Крім цього, РФ раніше використовувала північнокорейські балістичні ракети при атаках на Україну 30 грудня та 2 січня.

Також відомо, що Північна Корея використовує Україну як полігон для тестування балістичних ракет, здатних переносити ядерні заряди. Постійний представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук розповів, що ракети малої дальності використовували в грудні та січні по території України.

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