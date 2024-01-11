Врятувало справжнє диво: чоловік - про те, як його ледь не вбила російська ракета

Чоловік два роки жив у Харкові та працював у готелі, який пошкоджено внаслідок ракетного обстрілу.

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Чоловік дивом врятувався під час прильоту по Харкову / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/synegubov

Російські окупанти пізно увечері 10 січня вдарили ракетами С-300 по центру Харкова. Внаслідок цього були знищені автомобілі та сильно пошкоджена будівля готелю. Одному чоловіку дивом вдалося врятуватися. Про це він розповів особисто.

Виявилось, що харків'янин на ім'я Влад врятувався лише завдяки тому, що дружина попросила його поїхати на АЗС.

"Дружина попросила поїхати на заправку. Я ще довго не їхав, думав, піти пішки чи машиною. Поїхав машиною - це і врятувало", - сказав чоловік.

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Виявилось, що чоловік два роки жив та працював у готелі. Він додав, що цей заклад обов'язково відбудується і продовжить працювати.

Адміністраторка ресторану Олександра розкала, що вона опинилась прямо в епіцентрі "прильоту". Жінка сиділа біля того місця, де опинилась вирва. На щастя, вона майже не постраждала.

"Це був другий дім для мене, бо перший дім російські загарбники теж розбили", - сказала вона.

Як повідомляв Главред, пізно ввечері 9 січня російські окупанти завдали ракетний удар по Харкову. Зокрема, РФ вдарила по дитячому оздоровчому табору на околиці міста. Було пошкоджено кілька будівель, але, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Вночі та вранці 8 січня країна-агресор масовано атакувала Україну ракетами і безпілотниками. Російські загарбники в цілому застосували 59 засобів повітряного нападу. У Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Хмельницькому, Кривому Розі лунали вибухи.

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