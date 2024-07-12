РФ погрожує підривом двох величезних дамб: яка справжня мета окупантів

Кремль намагається загнати українців у страх і примусити до "миру" на умовах РФ.

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РФ погрожує підривом Київської ГЕС і Канівського водосховища / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Вікіпедія, pixabay

Росія прямо натякнула на те, що хоче атакувати дамби Київської гідроелектростанції та Канівського водосховища. Про це заявила прес-аташе МЗС Росії Марія Захарова, повідомляє ТАСС.

При цьому вона вже намагається виправдати РФ за можливу майбутню атаку, заявляючи, що влаштувати її нібито планують українські військові для того, щоб звинуватити РФ. Вона навіть зараз продовжила цинічно брехати і звинувачувати Київ у підриві Каховської ГЕС.

Що кажуть в Україні

Центр протидії дезінформації одразу зазначив, що заяви Захарової - повна маячня. Насправді Росія просто намагається дестабілізувати ситуацію в Україні та залякує українців загрозою нових терактів. Мета РФ - паніка в Україні.

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"Паралельно в українське суспільство вкидаються наративи про необхідність "миру за будь-яку ціну", тобто де-факто капітуляції. Ворог розраховує, що українці під впливом страху вимагатимуть піти на поступки Росії", - йдеться в повідомленні.

Водночас у ЦПД зазначили, що РФ не має засобів, які могли б знищити дамбу біля Києва та Канева.

"Знищити ці об'єкти ракетними ударами неможливо, а варіант підриву через диверсію виключений, оскільки дамби перебувають під посиленою охороною", - додали в повідомленні.

Удари по ГЕС - останні новини

22 березня в ДніпроГЕС влучили 8 ракет, пошкодження значні. Об'єкт було тимчасово виведено з ладу.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов назвав мету удару РФ по ДніпроГЕС. Саму греблю зруйнувати ракетами нереально - її можна тільки підірвати зсередини, зазначив військовий експерт. За його словами, у росіян інша мета ударів по Дніпровській ГЕС. Окупанти прагнуть порушити гнучкість української енергосистеми.

В Укргідроенерго розкрили масштаби удару і зазначили, що відновлення дамби ДніпроГЕС потребуватиме багато років. Через атаку РФ на дамбі було пошкоджено автодорожнє полотно, підкранові балки, де кран піднімає затвори, щоб пропускати воду.

29 березня президент України Володимир Зеленський терміново скликав Ставку після того, як у ніч на 29 березня Росія атакувала Канівську та Дністровську ГЕС.

"Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині. Але тепер під загрозою не тільки Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні", - заявив Зеленський.

ДніпроГЕС - що про неї відомо Дніпровська ГЕС (ДніпроГЕС) - гідроелектростанція на річці Дніпро в місті Запоріжжя на півдні України. Є п'ятим ступенем Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, пише Вікіпедія. Це найбільша гідроелектростанція України, у 1932-1956 роках була найбільшою гідроелектростанцією СРСР і Європи.

Під час Другої світової війни Дніпровську ГЕС було підірвано спочатку радянськими військами 1941 року, а потім - німецькими.

У 1944 році почалося відновлення станції, а завершилося - в 1950-му з пуском останнього гідроагрегату. При цьому потужність станції було збільшено. Власником Дніпровської ГЕС є державна компанія "Укргідроенерго".

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