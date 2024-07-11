У Києві та низці областей тривога: Україну атакують шахеди і крилаті ракети

Російські окупанти запустили свої "Шахеди" і крилаті ракети. Вони вже залетіли в повітряний простір України, у низці областей оголошено тривогу. Про це повідомляють Повітряні сили України.
Спочатку шахеди залетіли в Україну з Курської області. Вони пролетіли транзитом Сумську область і рухалися в напрямку Київської, Полтавської та Чернігівської областей.
Що стосується ракет, то вони також летіли через Сумську область у напрямку Київської, Чернігівської та Полтавської областей. Пізніше стало відомо, що ракети долетіли до Житомирської та Вінницької областей, дотримуючись західного напрямку.
Російські безпілотник підлетів до Києва з боку сходу.
Також повідомляється, що ракети підлітають до Старокостянтинова у Хмельницькій області. Там можуть бути чутні вибухи. Повідомляється про три групи російських ракет у цьому напрямку.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км. (за іншими даними 1000 км.). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
Масований ракетний удар РФ по Україні 8 липня - останні новини за темою
У понеділок вранці, 8 липня, РФ завдала масованого удару по Україні, вибухи прогриміли в багатьох регіонах. У Києві влучання було по корпусах дитячої лікарні "Охматдит" у Шевченківському районі. Також у пабліках з'явилося безліч фотографій і відеороликів, на яких видно руйнування в одному з корпусів цього медзакладу.
Постраждали від атаки РФ також інші райони столиці - пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлові будинки.
Президент України Володимир Зеленський розповів про рятувальну операцію після удару РФ. Він зазначив, що кількість загиблих зросла до 38, поранено - 190 осіб.
Нещодавно стало відомо про імена пілотів, які вдарили по дітях в Охматдиті. Зазначається, що аналітики інтернет-спільноти Molfar ідентифікували пілотів МІГів, військових із військової частини 06987 аеродрому базування "Енгельс" і військової частини 33310 із "Шайківки".
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