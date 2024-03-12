РФ вдарила шістьма ракетами С-300 по Селидовому: є поранені, багато руйнувань

У ніч на вівторок, 12 березня, у Селидовому на Донеччині поранено двох людей унаслідок масованого ракетного удару російських окупантів.
Як ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора, близько 01:30, збройні сили РФ вдарили 6 ракетами С-300 по Селидовому.
"Унаслідок влучання однієї з них по території житлового кварталу дістали поранення дві сестри 30 та 35 років. Обидві жінки доставлені в лікарню з мінно-вибуховими травмами, саднами та забоями", - йдеться в повідомленні.
Серед пошкоджених від влучання засобів ураження об'єктів - щонайменше 18 приватних і 14 багатоповерхових будинків, адмінбудівлі, 2 гаражі, 5 автомобілів і лінії електропередач.
Прокурори на місці вживають усіх можливих і належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.
Подробиці ударів РФ по Донецькій області
Російські окупанти за добу 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Так, у Новоукраїнці Вугледарської громади було пошкоджено будинок. В Гострому Курахівської громади пошкоджено 3 будинки.
У Краматорському районі обстріляні околиці Костянтинівської та Лиманської громад, без жертв і руйнувань.
У Торецьку поранено людину, пошкоджено 16 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 приватні будинки. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Васюківка, у Званівській - Переїзне і Верхньокам'яне.
Як відомо, останнім часом РФ активно використовує для ударів по Україні керовані авіаційні бомби (КАБи).
Що таке КАби?
Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія.
Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.
Удари РФ по Україні
Раніше повідомлялося, що РФ обстріляла Донецьку область. Окупанти здійснили артилерійський обстріл і удар БПЛА в Донецькій області, у Херсоні вдарили авіабомбою по будинку.
Нагадаємо, раніше російські війська атакували Україну, використовуючи 37 БПЛА типу "Shahed", одну зенітну керовану ракету С-300 і дві керовані авіаційні ракети Х-59. Засоби протиповітряної оборони України збили 33 російських дрони.
Як повідомляв Главред, раніше окупанти атакували Харківську область, здійснивши удари з систем реактивного залпового вогню по місту Куп'янськ. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки загинули двоє цивільних осіб - чоловік і жінка.
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