Є загиблі та поранені: Зеленський розповів важливі деталі про удар по Сумах

Російські окупанти вдарили ракетою по Сумах, та пошкоджені багато будівель.

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Росіяни вдарили ракетою по Сумах, є загиблі та поранені / Коллаж: Главред, фото: Кордон.Медиа, Сумская ОГА

Російські окупанти вдарили по Сумах ракетою. Внаслідок цього є загиблі та поранені. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні Росія завдала чергового удару по Сумах. Є поранені. На жаль, є загиблі. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. Російська держава обов’язково відповість за це зло. Наші воїни забезпечать відповідальність терористів", - сказав Зеленський.

Дивіться коментар Зеленського про загиблих та поранених у Сумах:

Росіяни вдарили ракетою по Сумах, є загиблі та поранені / фото: скріншот

Голова Сумської ОВА Володимир Артюх додав, що внаслідок удару постраждали 10 цивільних людей, з них 4 звернулись за допомогою до медиків. Інформацію про загиблих він не надав.

відео дня

Нагадаємо, 7 березня російські окупанти атакували об'єкти цивільної інфраструктури. У місті прогримів потужний вибух, у повітря піднявся високий стовп диму. На місце прильоту одразу прибули рятувальники, правоохоронці та медики. Вибухова хвиля вибила вікна у лікарні, школі, центрі крові та Центрі екстреної медичної допомоги.

Що таке крилата ракета? Крилата ракета (КР) - ракетна зброя одноразового запуску, наземного, повітряного і морського базування, траєкторія польоту якого визначається аеродинамічною підйомною силою крила, тягою двигуна і силою тяжіння.

Зараз є безпілотною зброєю, повідомляє "Вікіпедія".

Обстріл України

6 березня, в Одесі прогриміли вибухи. За інформацією українських моніторингових каналів, удар було завдано комплексом "Іскандер". Під час ракетного удару під обстрілом ледь не опинився президентський кортеж і грецька делегація.

Зазначається, що транспортна колона Зеленського була за 150 метрів від машин з іноземними гостями на чолі з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Міцотакіс підтвердив, що він разом з українським президентом перебував у той момент у районі одеського порту.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк спростувала, що президент Володимир Зеленський, чий кортеж, за чутками ЗМІ, перебував неподалік від удару, був ціллю атаки противника. За даними військових, удар було здійснено балістичною зброєю.

Пізніше Росія підтвердила удар по Одесі. У країні-агресорі заявляють про нібито ураження якогось об'єкта в портовому районі міста. В уяві росіян, вони "високоточно" вразили ангар із морськими дронами, які готувалися до виконання бойового завдання.

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