Росія підтвердила удар по Одесі: ввижаються морські дрони

За даними ЗСУ, внаслідок удару по місту загинуло п'ятеро людей.

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6 березня РФ завдала удару балістичною ракетою по порту Одеси / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, ua.depositphoto

Російські окупанти підтвердили завдання ракетного удару по Одесі в середу, 6 березня. У країні-агресорцы заявляють про нібито ураження якогось об'єкта у портовому районі міста.

В уяві росіян, вони "високоточно" уразили ангар із морськими дронами, які готувалися до виконання бойового завдання.

"Збройними Силами Російської Федерації завдано високоточного ракетного удару по ангару в промисловому портовому районі м. Одеси, в якому здійснювалася підготовка до бойового застосування безекіпажних катерів Збройних сил України. Ціль удару досягнута. Об'єкт уражено", - стверджують окупанти.

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Морський дрон Magura V5 - що про нього відомо Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типу) - український багатоцільовий надводний безпілотний човен, здатний виконувати різноманітні функції: спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту, а також бойові завдання, передає Вікіпедія. У листопаді 2022 року уряд України анонсував розробку українського бойового надводного безпілотника дальністю до 800 км. Уперше човен презентовано на виставці International Defence Industry Fair (IDEF), яка проходила з 25 до 28 липня 2023 року в Стамбулі. 29 липня 2023 р. вийшов репортаж CNN, який став підтвердженням того, що катер-камікадзе типу Magura V5 вже існує не тільки як виставковий зразок, а й як система, повністю готова до застосування. 1 лютого 2024 року шість безпілотників Magura V5 атакували російський ракетний катер "Івановець". Внаслідок атаки, катер затонув і загинули всі члени екіпажу (близько 40 осіб). Факт використання Magure V5 підтвердив глава Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов. 14 лютого 2024 року в ГУР повідомили, що великий десантний корабель Цезар Куніков Чорноморського флоту РФ було потоплено за допомогою ударних морських дронів Magura V5.

Усі подробиці обстрілу Одеси 6 березня

Сьогодні, 6 березня, в Одесі пролунали вибухи. За інформацією українських моніторингових каналів, удару було завдано комплексом "Іскандер".

Під час ракетного удару під обстрілом ледь не опинився президентський кортеж і грецька делегація.

Зазначається, що транспортна колона Зеленського була за 150 метрів від машин з іноземними гостями на чолі з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Міцотакіс підтвердив, що він разом з українським президентом був у той момент в районі одеського порту.

"Уже в самому кінці ми почули звук сирен і вибухи, які були зовсім близько. Ми не встигли піти в укриття, це дуже шокуючий досвід", - поділився грецький премʼєр.

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк спростувала, що президент Володимир Зеленський, чий кортеж, за чутками ЗМІ, перебував неподалік удару, був ціллю атаки противника. За даними військових, удар було здійснено балістичною зброєю.

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