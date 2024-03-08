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Росія з РСЗВ обстріляла Харківщину: є жертви, пошкоджено будинки та авто

Руслана Заклінська
8 березня 2024, 00:23
Російські війська вдарили по Куп'янську Харківської області із реактивних систем залпового вогню.
Росія з РСЗВ обстріляла Харківщину: є жертви, пошкоджено будинки та авто
Окупанти вдарили по Куп'янську / Колаж: Главред, фото: Генеральний штаб ЗСУ, УНІАН, 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського

У четвер, 7 березня, російські окупанти атакували Харківську область. Росіяни вдарили з систем реактивного залпового вогню по Куп'янську. Про це повідомив очільних Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти знову вдарили по Куп’янську. Загинули двоє цивільних людей - чоловік та жінка, дані встановлюються", - написав глава Харківської ОВА.

За його словами, через російську атаку пошкоджені житлові будинки, також є загорання автомобіля. На місці удару триває розбір завалів.

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Що відомо про Куп'янськ

Адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківської області. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнено від російських окупантів, пише Вікіпедія.

Ситуація поблизу Куп'янська

Нагадаємо, в Харківській області внаслідок обстрілів почнуть примусову евакуацію дітей та їх батьків з 18-ти населених пунктів. Рішення про це прийняла рада оборони області через загострення ситуації на Куп'янському напрямку.

Також окупанти стягнули велику кількість танків для наступу на Куп'янськ. 42 тисячі російських військових перебувають на Куп'янському напрямку та готуються до наступу.

Як повідомляв Главред, Зеленський відвідав позиції ЗСУ під Куп'янськом. Президент заслухав доповідь командира 14-ї бригади про ситуацію на фронті та обговорив забезпечення підрозділів технікою, боєприпасами та інші актуальні потреби військових.

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війна в Україні РСЗВ Купянск війна Росії та України Олег Синегубов
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