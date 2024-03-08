Росіяни обстріляли Донеччину та Херсон: 7 людей постраждали, серед них дитина

Окупанти здійснили артилерійський обстріл та удар БПЛА на Донеччині, у Херсоні вдарили авіабомбою по будинку.

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Росія обстріляла Херсон та Донецьку область / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Донецька обласна прокуратура

У четвер, 8 березня, російські окупанти обстріляли населені пункти Донецької області та Херсон. Через ворожі обстріли постраждали люди. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура та Херсонська ОВА.

На Донеччині росіяни поранили чотирьох людей, у Херсоні постраждав 7-річний хлопчик.

Російські війська здійснили артилерійський обстріл селища Південне Бахмутського району. В результаті атаки окупантів 23-річний чоловік отримав осколкове поранення, він перебував на подвір'ї в момент обстрілу. Чоловіку надали медичну допомогу.

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Також у Сіверську від удару FPV-дрона по цивільному автомобілю двоє осіб отримали тілесні ушкодження. 64-річного водія госпіталізували з опіками у тяжкому стані, а пасажира 85 років доставили з контузією й пораненням руки.

"Під приціл військ держави-агресора потрапило с. Бердичі Очеретинської ОТГ, внаслідок чого отримала травми місцева мешканка 68 років. На момент атаки жінка перебувала у підвалі власного домоволодіння", - повідомили у прокуратурі.

Обстріл Херсона

Росіяни вдарили по Херсону. Через влучання авіабомби в будинок постраждала дитина.

"Внаслідок влучання авіабомби в будинок постраждав 7-річний хлопчик", - проінформували у Херсонський ОВА.

Хлопчик ушпиталений з контузією, вибуховою та черепно-мозковою травмою. Лікарі надають дитині допомогу.

Також з квартири на третьому поверсі, де влучила бомба, деблокували двох літніх людей. Їх доправили в безпечне місце.

Що таке КАби? Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія. Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Російські обстріли

Нагадаємо, три дні поспіль росіяни атакують Суми. У четвер, 8 березня, окупанти застосували тактичну авіацію, після чого потужний вибух прогримів у Сумах. Через активність ворожої авіації та пуски керованих бомб оголосили повітряну тривогу.

Також в ніч на 8 березня російські війська атакували Україну, використовуючи 37 БПЛА типу "Shahed", одну зенітну керовану ракету С-300 та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Засоби протиповітряної оборони України збили 33 російські дрони.

Як повідомляв Главред, 7 березня окупанти атакували Харківську область, здійснивши удари з систем реактивного залпового вогню по місту Куп'янськ. Глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки загинули двоє цивільних осіб - чоловік та жінка.

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