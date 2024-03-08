РФ завдала масованого удару по Україні ракетами та 'Шахедами': деталі обстрілу

Росіяни атакували Україну безпілотниками типу "Шахед" і ракетами з території тимчасово окупованого Криму.

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Масштабні вибухи лунали в 5 областях України / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

У ніч на 8 березня російські війська знову атакували Україну, із застосуванням 37 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу "Shahed", одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59. Засоби протиповітряної оборони України збили 33 ударних БпЛА типу "Shahed". Про це йдеться у звіті Повітряних сил ЗС України.

Там зазначили, що пуски здійснювались із району Балаклави в тимчасово окупованому Криму. Для відбиття повітряного нападу було задіяно зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, Сили оборони України та засоби радіоелектронної боротьби.

"В результаті бойової роботи збито 33 "шахеди" у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей", - йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗС України.

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Що відомо про БпЛА типу "Шахед" / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари по Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 7 березня росіяни атакували Сумщину ракетами. Інформацію про це оприлюднила Сумська ОВА.

В результаті ракетного удару по Сумах є загиблі та поранені, повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Американські представники прокоментували ракетний удар РФ по Одесі, який стався під час візиту президента України Володимира Зеленського та прем'єра-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Це подія є ще одним доказом необхідності посилення протиповітряної оборони для України.

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