РФ вдарила ракетою по готелю в Кривому Розі: загинули 2 людини, ще 5 поранені

У ніч на 27 серпня російська окупаційна армія вдарила ракетою по готелю в Кривому Розі. Унаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще п'ятеро - дістали травми різного ступеня тяжкості. Вдалося врятувати п'ятьох людей.
Як повідомили в ДСНС, опівночі ворожа ракета влучила в готель, частково зруйнувавши чотириповерхову будівлю.
Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають, під завалами, ймовірно, залишаються ще двоє людей.
Пошкоджено 6 магазинів, 4 багатоквартирні житлові будинки та 8 автомобілів.
Разом із рятувальниками на місці працюють верхолази ДСНС і кінологи. Психологи надали допомогу 11 дорослим і 2 дітям.
Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак уточнив, що в Кривому Розі через російську ракету загинули жінка і чоловік.
Госпіталізовано 43-річну жінку, її стан важкий. Госпіталізовано і 37-річного чоловіка. Він перебуває у стані середньої тяжкості. Ще троє постраждалих лікуватимуться вдома.
"Наразі невідома доля ще двох людей. Цілком ймовірно, вони можуть перебувати під завалами", - додав Лисак.
Як повідомляв Главред, РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу. Глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що з місця удару дуже погані новини.
Нічна атака РФ на Україну - останні новини
У ніч на 27 серпня російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Повітряну тривогу оголошено в багатьох областях країни.
РФ запустила "Шахеди" з півдня і через Сумську область. Потужні вибухи було чути в Сумській області та в самому обласному центрі. Також відомо, що "Шахеди" летіли через Миколаївську, Херсонську, Одеську, Вінницьку області. Через Сумську область вони долетіли до Чернігівської, Київської, Житомирської та Рівненської областей. Дрони було чутно і в Полтавській області.
Унаслідок нічної атаки російських "Шахедів" на Запоріжжі загинули троє людей, ще п'ятеро - дістали поранення. Про це повідомив голова військової адміністрації Запорізької області Іван Федоров.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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