УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ вдарила ракетою по готелю в Кривому Розі: загинули 2 людини, ще 5 поранені

Анна Ярославська
27 серпня 2024, 08:13
138
Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають, під завалами, ймовірно, залишаються ще двоє людей.
РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу
РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

У ніч на 27 серпня російська окупаційна армія вдарила ракетою по готелю в Кривому Розі. Унаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще п'ятеро - дістали травми різного ступеня тяжкості. Вдалося врятувати п'ятьох людей.

Як повідомили в ДСНС, опівночі ворожа ракета влучила в готель, частково зруйнувавши чотириповерхову будівлю.

Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають, під завалами, ймовірно, залишаються ще двоє людей.

відео дня

Пошкоджено 6 магазинів, 4 багатоквартирні житлові будинки та 8 автомобілів.

Разом із рятувальниками на місці працюють верхолази ДСНС і кінологи. Психологи надали допомогу 11 дорослим і 2 дітям.

  • Атака на готель у Кривому Розі у ніч проти 27 серпня
    Атака на готель у Кривому Розі у ніч проти 27 серпня Фото: ДСНС
  • Атака на готель у Кривому Розі у ніч проти 27 серпня
    Атака на готель у Кривому Розі у ніч проти 27 серпня Фото: ДСНС
  • Атака на готель у Кривому Розі у ніч проти 27 серпня
    Атака на готель у Кривому Розі у ніч проти 27 серпня Фото: ДСНС
  • Атака на готель у Кривому Розі у ніч проти 27 серпня
    Атака на готель у Кривому Розі у ніч проти 27 серпня Фото: ДСНС
  • Атака на готель у Кривому Розі у ніч проти 27 серпня
    Атака на готель у Кривому Розі у ніч проти 27 серпня Фото: ДСНС
  • Атака на готель у Кривому Розі у ніч проти 27 серпня
    Атака на готель у Кривому Розі у ніч проти 27 серпня Фото: ДСНС, t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на готель у Кривому Розі у ніч проти 27 серпня
    Атака на готель у Кривому Розі у ніч проти 27 серпня Фото: ДСНС, t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на готель у Кривому Розі у ніч проти 27 серпня
    Атака на готель у Кривому Розі у ніч проти 27 серпня Фото: ДСНС, t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на готель у Кривому Розі у ніч проти 27 серпня
    Атака на готель у Кривому Розі у ніч проти 27 серпня Фото: ДСНС, t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на готель у Кривому Розі у ніч проти 27 серпня
    Атака на готель у Кривому Розі у ніч проти 27 серпня Фото: ДСНС, t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на готель у Кривому Розі у ніч проти 27 серпня
    Атака на готель у Кривому Розі у ніч проти 27 серпня Фото: ДСНС, t.me/dnipropetrovskaODA

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак уточнив, що в Кривому Розі через російську ракету загинули жінка і чоловік.

Госпіталізовано 43-річну жінку, її стан важкий. Госпіталізовано і 37-річного чоловіка. Він перебуває у стані середньої тяжкості. Ще троє постраждалих лікуватимуться вдома.

"Наразі невідома доля ще двох людей. Цілком ймовірно, вони можуть перебувати під завалами", - додав Лисак.

Як повідомляв Главред, РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу. Глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що з місця удару дуже погані новини.

Нічна атака РФ на Україну - останні новини

У ніч на 27 серпня російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Повітряну тривогу оголошено в багатьох областях країни.

РФ запустила "Шахеди" з півдня і через Сумську область. Потужні вибухи було чути в Сумській області та в самому обласному центрі. Також відомо, що "Шахеди" летіли через Миколаївську, Херсонську, Одеську, Вінницьку області. Через Сумську область вони долетіли до Чернігівської, Київської, Житомирської та Рівненської областей. Дрони було чутно і в Полтавській області.

Унаслідок нічної атаки російських "Шахедів" на Запоріжжі загинули троє людей, ще п'ятеро - дістали поранення. Про це повідомив голова військової адміністрації Запорізької області Іван Федоров.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України ракетний удар Кривий Ріг
Реклама

Головне за день

РФ вдарила ракетою по готелю в Кривому Розі: загинули 2 людини, ще 5 поранені

РФ вдарила ракетою по готелю в Кривому Розі: загинули 2 людини, ще 5 поранені

08:13 Україна
РФ атакувала дронами Запоріжжя: є загиблі та поранені

РФ атакувала дронами Запоріжжя: є загиблі та поранені

07:36 Україна
Моді поговорив із Байденом про Україну: про що йшлося

Моді поговорив із Байденом про Україну: про що йшлося

06:56 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Регіони заливатиме грозовими дощами: синоптики назвали дату похолодання 55033

Регіони заливатиме грозовими дощами: синоптики назвали дату похолодання

Картопля не проросте - що потрібно покласти до неї в льох 27607

Картопля не проросте - що потрібно покласти до неї в льох

Як видалити сечовий камінь в унітазі: домашній засіб з двох інгредієнтів 17913

Як видалити сечовий камінь в унітазі: домашній засіб з двох інгредієнтів

Більшість не здогадується: що за таблички з цифрами на трасі – цікавий факт 15641

Більшість не здогадується: що за таблички з цифрами на трасі – цікавий факт

Останні новини

10:15

Китайський гороскоп на завтра, 28 серпня: Зміям - страждання, Козлам - пастка

09:45

Спека не відступить навіть у вересні: синоптик сказала, коли чекати напохолодання

09:42

Командування РФ загнали: окупаційні війська перекидають з України - ISW

09:28

Уперше за 19 років: Андрій Губін з'явився на публіці зі своєю дівчиною - що з ним сталося

09:26

Завдають ворогу відчутних втрат: Генштаб про бої на Покровському напрямку

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:55

Вибух на Рівненській АЕС й викид радіації: в "Енергоатомі" відреагували на чутки

08:44

"Смертельно небезпечно": путініст Газманов закотив істерику і попередив усю РФ про трагедію

08:22

"Більше двох десятків аеродромів": як ЗСУ помстяться РФ за обстріли - експерт

08:13

РФ вдарила ракетою по готелю в Кривому Розі: загинули 2 людини, ще 5 пораненіФото

Реклама
07:36

РФ атакувала дронами Запоріжжя: є загиблі та поранені

06:56

Моді поговорив із Байденом про Україну: про що йшлося

06:10

Як Україна влаштувала хаос на території РосіїПогляд

05:40

Гороскоп на вересень 2024: прогноз для Овнів від Анжели ПерлВідео

04:55

3 найкращі варіанти, що робити з опалим листям: садівник поділилася цінними порадамиВідео

04:24

Як прати білий і чорний одяг: золоті правила, які варто знати кожному

03:38

Жінка знайшла у власному будинку таємну кімнату: секрет її походження лякає

03:00

"Такий миленький животик": невістка путіністки Наташі Корольової зробила заяву про вагітність

02:40

Аліна Гросу вперше розповіла, ким працює її "секретний" чоловік

02:20

Картопля зберігатиметься в рази довше: жінка поділилась цікавою порадою

01:51

Україна під масованою атакою: у багатьох областях гримлять вибухи, полетіли Кинджали

Реклама
01:30

Загроза руйнування греблі ракетами: киянам розкрили найгірший сценарій для ГЕС

00:43

Дуже сильні руйнування, є загиблі та поранені: РФ вдарила по готелю в Кривому РозіФотоВідео

00:31

Ситуація складна: росіяни захопили ще один населений пункт - DeepState

00:07

Татова дівчинка: Кухар показала красуню-дочку, яка дуже схожа на Стоянова

26 серпня, понеділок
23:34

Путін намагається влаштувати Україні тотальний блекаут, є вихід із ситуації - Welt

23:21

"Класичний хід у стратегії Путіна": у Білому домі зробили заяву після удару РФ по Україні

22:55

3-річному синові популярної української блогерки поставили невиліковний діагноз

22:47

Повеселила всіх: Олена Зеленська порушила протокол і вразила своїм сміливим вчинком

22:25

Відступати не планують: Зеленський назвав напрямки, куди відправлять посилення

22:18

Незрозуміло, яку країну підтримав: утікач Влад Яма відреагував на обстріл України

22:02

Україна готує удар Росії удар у відповідь: Зеленський зробив заяву

21:55

Корисно знати водіям: чому не варто глушити авто з увімкненим кондиціонером

21:31

"До мене стоїть черга": Олег Винник з'явився в ефірі українського шоу і ошелешив заявою

21:19

Світла майже не буде: в Україні ввели дуже жорсткі графіки відключення електроенергії

21:10

Скільки годин на добу взимку доведеться сидіти без світла: українцям назвали прогноз

20:35

Що потрібно купити до школи для дитини: детальний список для батьківВідео

19:45

У Путіна вибухнули похмурою погрозою Україні через Курську область

19:40

Більшість не здогадується: що за таблички з цифрами на трасі – цікавий факт

19:35

Регіони заливатиме грозовими дощами: синоптики назвали дату похолодання

19:28

Це була наймасованіша атака, РФ запустила 127 ракет і 109 дронів – Повітряні сили

Реклама
19:10

Путін скоро буде там же, де і ГітлерПогляд

19:05

Що означає слово "либонь": справжнє значення знають одиниціВідео

18:54

Один в одного під шкірою: Дорофєєва та Кацурін зробили парні татуювання

18:53

Був один із найбільших обстрілів: Зеленський - про деталі надважливої Ставки

18:51

Загроза нападу з боку Білорусі на Житомирщині: в ОВА зробили заяву

18:46

Потрібно лише кілька хвилин: як очистити кеш в Телеграмі: покрокова інструкціяВідео

18:29

"Путін зникне зі своєю елітою": в ОП описали, як операція на Курщині вдарить по РФ

18:09

Навіщо господині кладуть рис у пралку - вирішують одразу 2 проблеми

18:07

Вигадали відмовку: чому поляки не збивали російську ціль на своїй території

17:50

Місячний календар на вересень 2024: сприятливі та несприятливі дні

^
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти