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"Троянський кінь" Путіна: як "повітряне перемир'я" може стати капканом для України

Руслан Іваненко
6 серпня 2025, 22:47
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Україна посилює удари по логістиці та транспортних об’єктах Росії, щоб ускладнити ворогу постачання і переміщення.

шахед, атака
Експерт пояснює, як перемир’я дозволить ворогу збирати техніку й особовий склад близько до лінії фронту / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

​Коротко:

  • Росія пропонує повітряне перемир’я, яке активізує наземну техніку ворога
  • Повітряне перемир’я відкриває можливість накопичення бронетехніки біля фронту
  • Росія планує використати перемир’я для посилення своїх військових ресурсів на землі

Російська пропозиція щодо "повітряного перемир’я" може створити Україні значні труднощі, оскільки ворог отримає можливість активізувати використання наземної техніки на фронті. Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

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"Це перемир'я нам принесе багато горя, багато проблем. Перш за все, я так думаю, тому що якщо бойові дії на полі бою не припиняться, то Росія матиме можливість акумульовувати великі колони бронетехніки, акумульовувати велику кількість особового складу максимально близько до лінії фронту на відстань артилерійського враження підтягнути свої склади", — зазначив Тимочко.

Розміщення складів і обмеження повітряних ударів

Він також зазначив, що росіяни можуть розміщувати склади навіть просто неба на відстані 30-40 км від фронту, адже удари дронами по тилу будуть обмежені.

"Ну вже ж не факт, що вони не протягнуть, скажімо, удари з повітря й авіації. А отже, можливо, там, наприклад, розберуть якийсь, запропонують, знаючи росіян, якусь окрему номенклатуру літаків не застосовувати, інші застосовувати. Тобто там вони можуть фантазувати", — додав він.

Прагнення Путіна зберегти авіаудари попри проблеми

Тимочко пояснив, що російський диктатор Володимир Путін прагне зберегти можливість завдавати удари з повітря, незважаючи на проблеми з ресурсами.

"Річ в тому, що коли вони завдавали ракетних і дронових ударів, їхня промисловість і виробництво, накопичення ресурсів дозволяло це робити у промислових масштабах. Зараз ми бачимо, для того, щоб завдавати ракетних ударів, їм, по суті, приходиться все більше і більше часу їх накопичувати", — пояснив експерт.

Ефективність безпілотників і ставка на удари по цивільних

За його словами, хоч Росія і збільшила кількість запусків безпілотників, їх ефективність ураження військових цілей залишається низькою.

"Вони поставили для себе ставку на удари безпілотниками по цивільному населенню. Розрахунків було декілька. Перше — це геноцид, про який я завжди наголошую. Не тероризм, тероризм теж, але базове — це геноцид. У них було сподівання, що ми будемо діяти симетрично", — додав Тимочко.

Удари України по логістиці та інфраструктурі Росії

Водночас Україна посилила удари по військових об'єктах на території Росії, зокрема по логістиці та забезпеченню армії.

"А якщо урахувати, що величезна кількість цивільної промисловості, величезна кількість цивільної логістики в Росії використовується на користь армії, особливо авіація та транспортні перевезення, це призвело до того, що почало сковувати всі авіаперевезення, потім удари по залізниці, особливо по електростанціях, по депо, по вузлових центрах", — наголосив Тимочко.

Він додав, що такі удари порушують переміщення військової техніки, особового складу та цивільного населення.

"З однієї сторони, вони не зазнають втрат фізичних, але з другої сторони, вони стають оцим накопичувальною масою негативу по відношенню до режиму Путіна. Звичайно, Путін зараз намагається зняти оці всі негативні моменти. Звичайно, що Путін хоче відновити процес накопичення озброєння", — підсумував голова Ради резервістів.

Експертна думка про тимчасове припинення повітряних атак Росією

Як зазначають експерти, Росія розглядає можливість тимчасового припинення повітряних атак, щоб уникнути посилення санкцій і додаткових тарифних обмежень з боку США.

За словами джерела, йдеться про призупинення ударів дронами та ракетами, що не означає повного припинення бойових дій, а лише часткове зменшення ударів по інфраструктурі та цивільних об’єктах. Такий крок Росії може бути спробою змусити Україну піти на взаємний компроміс, зменшуючи інтенсивність повітряної кампанії, водночас зберігаючи наземні операції.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 5 серпня місто Лозова Харківської області зазнало наймасованішого удару з початку війни Росії проти України. Унаслідок атаки постраждала критична інфраструктура, багатоповерхівки та приватний сектор. Є поранені, зокрема й діти.

Днем раніше російська окупаційна армія атакувала дронами Одеську область. У результаті влучень спалахнули масштабні пожежі.

Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку - вогонь знищив десятки торговельних павільйонів, де знаходилася електроніка і побутова техніка. Також масштабну пожежу ліквідовано в недіючому гуртожитку.

Нагадаємо, вранці в понеділок, 4 серпня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К ВПС РФ. Ворог запустив ракети в напрямку Хмельницької області.

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Про джерело: РБК-Україна

РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

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