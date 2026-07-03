РФ завдала удару по Кривому Рогу: ракети влучили між багатоповерхівками, є поранені

Внаслідок атаки у житлових будинках спалахнули пожежі.

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Армія РФ завдала удару по густозабудованій частині Кривого Рогу / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Коротко:

Росія завдала ракетного удару по житлових будинках у Кривому Розі

Ракети вибухнули між багатоповерхівками, зруйнувавши балкони та вибивши вікна

Постраждали семеро людей, троє - госпіталізовані у стані середньої тяжкості

У ніч на 3 липня російська окупаційна армія запустила ракети по Кривому Рогу. У місті пошкоджено житлові будинки. Є постраждалі.

Як повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, відомо про сімох постраждалих, троє з них перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.

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Сам ракетний удар росіяни завдали по сектору щільної міської забудови. Ракети влучили між багатоквартирними будинками.

У результаті атаки в житлових будинках спалахнули пожежі. Завдяки професійним діям міських рятувальників пожежі вже погашено, але на місці тривають аварійно-рятувальні операції.

Після атаки РФ у будинках вибиті вікна, зруйновані балкони, а комунальникам довелося оперативно перекрити газ і воду.

Розгорнуто оперативний штаб. До пошкоджених будинків доставляють усі необхідні будівельні матеріали, а самі постраждалі отримають усю необхідну допомогу від міської влади.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Оновлено. Глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганажа повідомив, що у Кривому Розі понівечене підприємство, школи, магазин, багатоквартирні будинки та автівки. Семеро людей постраждали. Жінки 45 та 68 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта лікуватимуться амбулаторно.

Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026

Як писав Главред, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву. Наслідки зафіксовано в кількох районах міста. Зруйновано житлові будинки. Кількість жертв і постраждалих зростає. Влада столиці оновлює дані.

Удар РФ по Києву повністю знищив склад та офіс мережі магазинів техніки та електроніки MOYO. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. У компанії обіцяють крок за кроком відновити роботу.

У Київській області під удар потрапили шість районів. У Бориспільському районі пошкоджено автосалон Porsche. За попередніми даними, згоріли два автомобілі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО збили 48 ракет і 476 ворожих безпілотників. Зафіксовано "прильоти" у 33 точках, а також падіння збитих БПЛА у 18 точках.

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Військовий оглядач Богдан Мірошников заявив, що головною особливістю повітряного нальоту РФ у ніч на 2 липня став наймасовіший синхронний запуск реактивних дронів-камікадзе.

Цього разу противник зробив ставку на максимальне перевантаження української системи ППО в межах одного міста, комбінуючи різні типи озброєння в середині основної хвилі обстрілу:

Натиск реактивних БПЛА: понад сотню швидкісних безпілотників летіли щільними групами.

Балістичний тандем: окупанти випустили рекордно велику кількість ракет ЗРК С-400 (які летіли за балістичною траєкторією) разом із комплексами "Іскандер".

Гіперзвуковий удар: синхронно з балістичними ракетами в розпал атаки ворог запустив гіперзвукові ракети "Циркон".

Хвильовий терор: після проходження основного масиву ракет місто продовжували атакувати поодинокі ракети, реактивні безпілотники та баражуючі боєприпаси типу "Бандероль".

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Про персону: Олександр Вілкул Олександр Вілкул - український політик, керівник партії "Блок Вілкула". Керівник військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.

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