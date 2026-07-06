У Києві потужні вибухи: РФ атакує балістичкою, Цирконами та летить табун дронів

Росія завдає ударів ракетами "Калібр", Х-101 та балістичними ракетами - все про обстріл України.

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Атака на Київ / Колаж: Главред, фото УНІАН, скріншот

У Києві в ніч на 6 липня пролунали потужні вибухи. У столиці працюють сили протиповітряної оборони, а міська влада закликала мешканців не залишати укриттів через загрозу балістичного удару.

За попередньою інформацією моніторингових каналів, існувала загроза застосування балістичних ракет.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив , що в столиці працюють сили ППО, і закликав мешканців перебувати в укриттях.

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"Перебувайте в укриттях!", - наголосив Кличко.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко також звернувся до киян із проханням не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

"Прошу всіх не ігнорувати небезпеку та перебувати в укриттях. Бережіть себе та своїх близьких. Ворог завдає ударів балістичними ракетами. Будь ласка, залишайтеся в укриттях", – зазначив він.

Атака на Київ 6 липня – подробиці

За словами військового оглядача Богдана Мірошникова, по Києву та передмістях за короткий проміжок часу ворог, ймовірно, випустив близько 15 балістичних ракет. Йдеться про ракети комплексів "Іскандер", "Циркон" та С-400.

"Близько 15 ракет (балістичні "Іскандери" + "Циркони" + С-400) по Києву та передмістях за ці 10 хвилин", – повідомив Мірошников.

01:40 Повітряні сили повідомили про балістичну загрозу Києву. За кілька хвилин, о 01:44, стало відомо, що балістичні ракети прямують до столиці.

У місті пролунала серія гучних вибухів.

"Військової логіки в цій російській балістичній атаці на Київ немає", - написав голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Він наголосив, що "це війна з цивільними і спроба створити картинку для російського суспільства, яке занадто багато уваги почало приділяти чергам за бензином".

3:10 У столиці знову лунають вибухи, росіяни здійснили черговий пуск ракет.

Наслідки удару по Києву

За даними мера Києва Віталія Кличка, у Голосіївському районі спалахнула пожежа на території нежитлової забудови. За іншою адресою - загоряння складського приміщення та падіння уламків на відкритій території.

У Подільському районі в частково зруйнованому житловому будинку на рівні 7–9 поверхів заблоковані люди. Також у цьому районі міста зафіксовано падіння уламків на територію гаражного кооперативу.

"Екстрені служби вирушають на місця", - повідомив Кличко.

2:09 Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що в Подільському районі внаслідок атаки сталося часткове руйнування будинку, за іншою адресою зафіксували пошкодження гаражів.

02:29 За словами Кличка, у Подільському районі, за попередньою інформацією, уламки впали ще на один житловий будинок.

"У Подільському районі в багатоповерхівці заблоковані люди", - повідомили в КМВА.

2:42 У Подільському районі ще за однією адресою сталося руйнування та загоряння нежитлової будівлі, також там горять автомобілі - Кличко

Атака на Україну - останні новини

Зазначимо, що Президент Володимир Зеленський під час звернення заявив про можливу нову атаку на західні регіони. За його словами, передислокація Ту-95МС вказує на ймовірну ціль на заході країни та вимагає підвищеної готовності громадян і профільних служб.

Як раніше повідомляв "Главред", моніторинговий канал "ЄРадар" висловив свою позицію щодо передислокації стратегічної авіації. Він звернув увагу на складні ракетні підльоти до міст і закликав профільні відомства негайно втрутитися для врегулювання ситуації, що склалася.

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