Під Києвом критична ситуація після атаки РФ: почалася евакуація мешканців

У передмісті Києва попередили про загрозу повторної детонації після атаки РФ.

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У Вишневому жителів закликали не виходити на вулиці / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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У Вишневому попередили про загрозу повторної детонації після нічної атаки РФ

Також у громаді погіршилася якість повітря

У Вишневому та Крюківщині почалася рганізована евакуація мешканців

У Вишневому після нічної російської атаки оголосили підвищену небезпеку через ризик повторної детонації вибухонебезпечних предметів. Місцева влада закликала мешканців не виходити на вулицю та не наближатися до місця ураження.

"Просимо всіх мешканців громади та підприємств не виходити на робочі місця та не перебувати на вулиці. А саме вулиці Київська, Святошинська, Паркова, Лесі Українки, Європейська, Балукова, Залізнична та Південна. Просимо всіх залишатися в укриттях до окремого повідомлення про завершення небезпеки", - йдеться у зверненні громади. відео дня

В ОВА додають, що в внаслідок масованої ворожої атаки у Вишневому можлива повторна детонація вибухонебезпечних предметів. Територію навколо місця влучання оточила поліція, а перебування поблизу є вкрай небезпечним.

Триває евакуація мешканців

За словами начальника Київської ОВА Миколи Калашника, поліцейські та рятувальники за потреби здійснюють евакуацію людей із небезпечних районів.

У Вишневій міській територіальній громаді заявили, що розпочалася організована евакуація мешканців у Вишневому та Крюківщині.

Для тих, хто потребує виїхати з громади, відкрито спеціальні пункти збору:

Вишневе - вул. Європейська, 30.с.

Крюківщина - вул. Балукова, 1Е.

"Просимо зберігати спокій, дотримуватися вказівоквідповідальних служб та за можливості взяти ізсобою документи, необхідні ліки, воду йнайнеобхідніші речі", - дадають в МТГ.

У Вишневому критична ситуація з повітрям

Після нічної атаки у Вишневому зафіксовано погіршення якості повітря. Атмосфера насичена шкідливими домішками, що можуть викликати утруднене дихання та погане самопочуття, особливо у дітей та людей із хронічними хворобами.

Мешканців закликали зачинити вікна і не виходити на вулицю.

Масована атака РФ 6 липня - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 6 липня російські війська завдали ударів по Києву та області. За даними міської військової адміністрації, у столиці постраждали 24 людини, серед них двоє дітей. Під час рятувальних робіт знайшли ще двох загиблих, і кількість жертв зросла до семи.

Найбільше постраждав Дарницький район: уламки пошкодили 25‑поверховий будинок, заблокувавши мешканців верхніх поверхів. Рятувальники евакуювали 22 людей, але під завалами знайшли двох загиблих. У сусідньому хмарочосі спалахнула пожежа, триває евакуація.

У Подільському районі пошкоджено 21‑поверховий будинок, в Оболонському - масштабні пожежі на складах та нежитлових об’єктах.

В області також зафіксовані наслідки ударів. Внаслідок ворожої атаки постраждали Бучанський, Вишгородський та Броварський райони області. У Бучанському районі загинула одна людина, ще 10 отримали травми, шестеро перебувають у лікарні. Руйнування є у Вишгородському та Броварському районах.

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Про персону: Микола Калашник Микола Калашник - український державний діяч. Голова Київської обласної державної адміністрації з 24 березня 2025 року, пише Вікіпедія. Раніше займав посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.

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