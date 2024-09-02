Ракетний удар по Сумах 1 вересня: серед поранених - четверо дітей

За фактом атаки РФ порушено кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

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Наслідки ракетного удару по Сумах 1 вересня 2024 року / Колаж: Главред, фото: su.npu.gov.ua

Унаслідок російського ракетного удару по Сумах увечері 1 вересня поранення дістали тринадцять осіб, зокрема четверо дітей. Руйнувань зазнав навчальний заклад і щонайменше 5 багатоповерхівок. Про це повідомили в поліції Сумської області.

"Через обстріл поранення отримали тринадцять осіб, серед яких четверо дітей. Руйнувань зазнав навчальний заклад і щонайменше п'ять багатоповерхівок", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють усі профільні служби, мешканцям пошкоджених будинків надають необхідну допомогу.

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У Нацполіції додали, що слідчі фіксують пошкодження та збирають докази воєнного злочину з боку армії держави-агресора РФ.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального Кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Ракетний удар по Сумах

Увечері 1 вересня стало відомо, що російські окупанти вдарили ракетою по дитячому будинку в Сумах. Як повідомили в Сумській ОДА, у будівлі, яка була під ворожою атакою, також розміщувався центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Поруч із будівлею розташовані багатоповерхові житлові будинки.

Загиблих унаслідок влучання немає.

Як повідомляв Главред, рано вранці в понеділок, 2 вересня, у Києві прогриміла серія потужних вибухів - РФ завдала ракетного удару по місту. Столична влада повідомила про роботу ППО.

Перші вибухи в Києві було чути близько 5:19. У Повітряних силах і на моніторингових каналах попереджали про пуск балістики на Київ. Відбій тривоги в столиці було оголошено о 06:28.

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