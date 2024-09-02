Ракетний удар по Сумах 1 вересня: серед поранених - четверо дітей

Унаслідок російського ракетного удару по Сумах увечері 1 вересня поранення дістали тринадцять осіб, зокрема четверо дітей. Руйнувань зазнав навчальний заклад і щонайменше 5 багатоповерхівок. Про це повідомили в поліції Сумської області.
"Через обстріл поранення отримали тринадцять осіб, серед яких четверо дітей. Руйнувань зазнав навчальний заклад і щонайменше п'ять багатоповерхівок", - йдеться у повідомленні.
На місці події працюють усі профільні служби, мешканцям пошкоджених будинків надають необхідну допомогу.
У Нацполіції додали, що слідчі фіксують пошкодження та збирають докази воєнного злочину з боку армії держави-агресора РФ.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального Кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
Ракетний удар по Сумах
Увечері 1 вересня стало відомо, що російські окупанти вдарили ракетою по дитячому будинку в Сумах. Як повідомили в Сумській ОДА, у будівлі, яка була під ворожою атакою, також розміщувався центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Поруч із будівлею розташовані багатоповерхові житлові будинки.
Загиблих унаслідок влучання немає.
Як повідомляв Главред, рано вранці в понеділок, 2 вересня, у Києві прогриміла серія потужних вибухів - РФ завдала ракетного удару по місту. Столична влада повідомила про роботу ППО.
Перші вибухи в Києві було чути близько 5:19. У Повітряних силах і на моніторингових каналах попереджали про пуск балістики на Київ. Відбій тривоги в столиці було оголошено о 06:28.
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