РФ атакувала Дніпро: горить адміністративна будівля, пошкоджено багатоповерхівку

Про наслідки ворожої атаки повідомив Олександр Ганжа.

У Дніпрі пошкоджено 9-поверхову новобудову

Коротко:

РФ завдала удару по центру Дніпра

Загорілася адміністративна будівля

Постраждала 29-річна жінка, їй надають допомогу

В ніч на 15 квітня російські окупанти завдали удару по Дніпру. В результаті ворожої атаки в адміністративній будівлі сталася пожежа. Одна людина отримала поранення.

"Ворог завдав удару по Дніпру. Сталася пожежа в адміністративній будівлі", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, травми отримала 29-річна жінка. Зараз медики надають їй необхідну допомогу.

Вранці Ганжа уточнив, що росіяни атакували центр Дніпра.

"Зруйновано 9-поверховий новобудов. Досі горить адміністративна будівля", - зазначив він.

За словами голови ОВА, 9 ворожих БПЛА збили цієї ночі над областю підрозділу ППК "Схід".

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 14 квітня російська окупаційна армія масовано атакувала безпілотниками цивільну та портову інфраструктуру півдня Одеської області.

В результаті атаки було зруйновано будівлю СТО з подальшим загорянням. Знищено два пасажирські автобуси, сім легкових автомобілів. Під удар потрапили й шість приватних будинків.

Вранці 14 квітня російський БПЛА влучив у багатоповерхівку в Шевченківському районі Харкова, постраждала 44-річна жінка. Виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння та провели обстеження місця обстрілу.

Вночі на 13 квітня окупанти атакували енергооб'єкт АТ "Черніговобленерго". Через пошкодження енергооб'єкта на Чернігівщині без світла залишаються 12 тисяч абонентів.

Вранці 10 квітня в Конотопі Сумської області під час атаки російських дронів пролунали вибухи. Мер міста Артем Семеніхін повідомив про "приліт" і пожежу в адміністративній будівлі та житловому будинку.

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

