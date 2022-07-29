РФ вдарила по центру Харкова, під завалами будинку шукають людей

​ Харків знову атакували російські окупанти / Фото УНІАН

Російські окупанти під ранок 29 липня вдарили по центральній частині Харкова. У місті зафіксовані два "прильоти" - в двоповерховий будинок і в будівлю одного з вищих навчальних закладів. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Атака на Харків сталася після четвертої години ранку п'ятниці. Жителі міста повідомили, що слідом за оголошеною повітряною тривогою в місті прогриміли кілька вибухів і було помітно два джерела диму поблизу центру.

Мер Харкова згодом підтвердив два російських прильоти в центральній частині Харкова.

"В одному випадку потрапляння в двоповерховий будинок. Там вже працює ДСНС - розбирають завали, шукають під ними людей. В іншому випадку "приліт" в будівлю одного з вищих навчальних закладів Харкова. Поки інформації про постраждалих або загиблих немає", - написав Терехов в Telegram.

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Як повідомляв Главред, рано вранці 28 липня російські окупаційні війська здійснили масований ракетний обстріл північних областей України. З території Білорусі з 5:20 до 6:30 п'ятниці було випущено понад 20 ракет.

18 липня росіяни здійснили потужний обстріл Миколаєва. Внаслідок атаки постраждала одна жінка.

Увечері 18 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей, серед них дитина.

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