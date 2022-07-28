Росія завдала масованого удару по Україні, з Білорусі випустили понад 20 ракет: всі подробиці

По Україні було завдано масованого ракетного удару / Фото УНІАН

Рано вранці 28 липня російські окупаційні війська здійснили масований ракетний обстріл північних областей України. З території Білорусі з 5:20 до 6:30 п'ятниці було випущено понад 20 ракет.

Як йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Оперативного командування Північ, поки що відомо про прильоти дев'яти ракет по території гончарівської громади Чернігівської області, які впали в лісовому масиві. Також працювала система протиповітряної оборони ЗСУ. Про жертви обстрілів поки що даних немає.

Як писав Telegram-канал Беларускі Гаюн, з 5:23 до 6:29 з аеродрому Зябровка близько Гомеля в бік України було запущено близько 25 ракет.

Ракетний удар по Київщині

Голова Київської обласної військової адміністрації повідомив, що сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по одній з громад Вишгородського району. Обстріляно об'єкт інфраструктури. Інформація про жертви уточнюється. На місці працюють всі екстрені служби.

"Ще раз закликаю, не нехтуйте сигналами тривоги - спускайтеся в укриття. Війна триває, ворог продовжує підступно наносити ракетні удари", - закликав Кулеба

Жителі Київської області повідомляють, що пожежа після ранкового "прильоту" у Вишгородський район триває, періодично чутні вибухи.

Ракетний удар по Чернігівщині

Крім того, окупанти вдарили ракетами по Чернігівській області. Очільник Чернігівщини В'ячеслав Чаус повідомив про масовані ракетні залпи з території Білорусі та влучання в районі селища Гончарівський.

Ракетний удар по Чугуєву

Російські війська вранці 28 липня також завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області. Відомо про руйнування житлових будинків, у зв'язку з чим жителів просять максимально обмежити пересування містом.

"Шановна громадо! Думаю, всі ви чули як почався сьогоднішній ранок в Чугуєві. Наразі є повідомлення про одразу декілька ворожих влучень у різних мікрорайонах міста. Вже точно відомо про руйнування житлових будинків, наявність і кількість постраждалих уточнюється", - написала в Telegram мер Чугуєва Галина Мінаєва.

Вона закликала всіх городян максимально обмежити пересування по місту і за можливості триматися якомога ближче до укриттів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ранковий ракетний удар по Україні.

"Неспокійний ранок. Знову - ракетний терор. Ми не здамося. Не опустимо руки. Нас не залякати.Україна - самостійна, вільна, неподільна держава. І буде такою завжди", - написав глава держави.

читайте такожРФ буде мститися: Жданов розповів про наслідки знищення Антонівського мосту

Як повідомляв Главред, увечері в понеділок, 18 липня, росіяни здійснили потужний обстріл Миколаєва. Внаслидок атаки постраждала одна жінка.

Увечері 18 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Внаслидок обстрілу постраждали шестеро людей, серед них дитина.

23 липня російські окупаційні війська випустили по Кіровоградській області 13 ракет, є загиблі та поранені.

Дивіться новини Києва онлайн:

Інші новини: