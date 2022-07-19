РФ вдарила ракетами по Одеській області: є поранені та руйнування

Окупанти запустили сім ракет типу Калібр з Чорного моря. В результаті "прильотів" спалахнули пожежі в двох будинках. У багатьох будинках вибито шибки.
Увечері 18 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей, зокрема дитина.
Як повідомив заступник голови Одеської РВА Олексій Мацулевич, в результаті "прильоту" сталася пожежа в двох будинках, ще два будинки зруйновано. У багатьох вибито шибки.
Пізніше в оперативному командуванні Південь повідомили, що окупанти запустили сім ракет типу Калібр з Чорного моря, одну з них збили сили ППО.
"В результаті попадання сталося руйнування і загоряння 3 приватних будинків і 2 дворових споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автомобілі, школа, Будинок культури", - йдеться у повідомленні.
Пожежа на площі 300 кв. м була оперативно ліквідована рятувальниками. Залучалися 95 рятувальників, 16 одиниць техніки.
Як повідомляв Главред, 16 липня стратегічні бомбардувальники Ту-95МС російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Україні з району Каспійського моря. Чотири ракети було збито, дві влучили по території Черкаської області.
Увечері в п'ятницю, 15 липня, ворожі війська завдали потужного ракетного удару по Дніпру.
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