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РФ вдарила ракетами по Одеській області: є поранені та руйнування

19 липня 2022, 06:37

Окупанти запустили сім ракет типу Калібр з Чорного моря. В результаті "прильотів" спалахнули пожежі в двох будинках. У багатьох будинках вибито шибки.

Наслідки ракетного удару по Одеській області
Наслідки ракетного удару по Одеській області / Фото t.me/odesacityofficial

Увечері 18 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей, зокрема дитина.

Як повідомив заступник голови Одеської РВА Олексій Мацулевич, в результаті "прильоту" сталася пожежа в двох будинках, ще два будинки зруйновано. У багатьох вибито шибки.

Пізніше в оперативному командуванні Південь повідомили, що окупанти запустили сім ракет типу Калібр з Чорного моря, одну з них збили сили ППО.

"В результаті попадання сталося руйнування і загоряння 3 приватних будинків і 2 дворових споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автомобілі, школа, Будинок культури", - йдеться у повідомленні.

Пожежа на площі 300 кв. м була оперативно ліквідована рятувальниками. Залучалися 95 рятувальників, 16 одиниць техніки.

У місцях
У місцях "прильотів" спалахнули пожежі / Фото t.me/odesacityofficial

Як повідомляв Главред, 16 липня стратегічні бомбардувальники Ту-95МС російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Україні з району Каспійського моря. Чотири ракети було збито, дві влучили по території Черкаської області.

Увечері в п'ятницю, 15 липня, ворожі війська завдали потужного ракетного удару по Дніпру.

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