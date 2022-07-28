"Це просто енциклопедія ідіотизму": Арестович озвучив другу стратегічну помилку РФ у війні

Арестович озвучив другу стратегічну помилку РФ у війні / https://ua.depositphotos.com і УНІАН

Російські війська зробили другу стратегічну помилку у війні проти України, оскільки вже тиждень перекидають свої сили на західний берег Дніпра (в марній спробі утримати тимчасово окупований Херсон). Про це радник керівника офісу президента Олексій Арестович розповів у розмові з російською опозиціонеркою Юлією Латиніною.

"Це просто енциклопедія ідіотизму. Я непогано знаю військову історію, при чому в деталях, і я згадати не можу, щоб якась армія таке виконувала - те, що виконує російська армія в цьому конфлікті. Їм всім належить переконатися найближчим часом, що з такою тактикою і стратегією, з такими командирами і з таким озброєнням і військовою технікою їм з-під Воронежа не потрібно було висуватися, а не те, що намагатися вирішувати стратегічні завдання по захопленню найбільшої європейської країни", — зазначив він.

Арестович зазначив, що росіяни вже тиждень перекидають свої війська на західний берег Дніпра, намагаючись утримати Херсон – єдиний обласний центр, який їм вдалося захопити за час повномасштабного вторгнення.

"Втрата Херсона для російської армії - зрада неконтрольованого масштабу. Тому вони не можуть не перекидати туди війська. Проблема для них в тому, що це здійснюється через півтора моста, які знаходяться під вогневим контролем ЗСУ. Як в одну сторону, так і в іншу. Оскільки свіжих сил їм нізвідки взяти, вони ці сили і засоби знімають з інших напрямків. Там ми їх і поховаємо", - підсумував він.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розповів, що українські бійці почали знищувати угруповання російської армії в Херсонській області.

Тим часом радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що зброя в Україну має надходити постійно. Це необхідно для того, щоб процес деокупації захоплених росіянами територій України прискорився.

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