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Захищав наше небо: на війні загинув 28-річний льотчик Герой України

27 липня 2022, 19:00

У 2022 році він отримав звання Герой України.

Олександр Кукурба
Олександр Кукурба / facebook.com/nwerbizhhromada

На війні проти Росії загинув 28-річний начальник розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації ЗСУ, Герой України Олександр Кукурба.

"З сумом можемо офіційно сповістити, що 26 липня, захищаючи небо України, загинув Олександр Васильович Кукурба, 1994 р. н., уродженець с. Верхній Вербіж Нижньовербської територіальної громади Івано-Франківської області - український військовослужбовець, майор, начальник розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації Збройних сил України, Герой України", - йдеться в повідомленні Нижневербської сільської ради.

Нагороди Олександра Кукурбы

  • звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" (14 квітня 2022) - за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
  • орден Богдана Хмельницького II ст. (6 липня 2022) - за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
  • орден Богдана Хмельницького III ст. (22 березня 2022) - за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Повідомляється, що 27-29 липня оголосили днями жалоби.

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Війна в Україні

Нагадаємо, раніше білоруське видання Наша Нива повідомляло про те, що шестеро білоруських добровольців ЗСУ з полку імені Кастуся Калиновського загинули під Лисичанськом.

Як виявилося, білоруси опинилися на шляху великої колони російських військ і вступили в бій. Згодом стало відомо, що частина військових загинула, інші потрапили в російський полон.

До того, у боях за Україну з російськими окупантами, виконуючи бойове завдання, загинув командир батальйону "Волат" полку імені Кастуся Калиновського - Білорус Іван Марчук з позивним "Брест".

Його підрозділ взяв участь у стримуванні танкового прориву ворога 26 червня під Лисичанськом.

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