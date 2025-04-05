РФ розгортає нову атаку: у розвідці розкрили сценарій Кремля

У фокусі дій російських спецслужб - просування звинувачень на адресу України.

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РФ готує нові провокації / колаж: Главред, фото: unsplash, міноборони РФ

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РФ розгортає нову хвилю інформаційної атаки

Ворог намагається перекласти відповідальність на українську сторону

За перші п'ять діб квітня фіксується розгортання нової хвилі інформаційної атаки, спрямованої проти України.

У фокусі дій російських спецслужб - просування звинувачень перед країнами ЄС і США в нібито небажанні Києва вести переговори про завершення війни, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

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У такий спосіб Росія намагається перекласти відповідальність за тривалість бойових дій на українську сторону, одночасно формуючи фальшивий образ "миротворця", який нібито готовий домовлятися - але не з чинною владою, уточнює СЗР.

Підкреслюється, що до інформаційної атаки залучаються російські державні та афілійовані медіа (газета.ru, sputnik, ведомости, военное обозрение). Росія також намагається проникнути у світовий інформаційний простір, сформувати враження, що "втома від України" стала загальною тенденцією, і, таким чином, здійснити зовнішній тиск на Київ.

Для цього вона залучає іноземні проксі-медіа, які використовує під виглядом незалежних джерел. Серед них - Reseau International (Франція), Magyar Hírlap (Угорщина), L'AntiDiplomatico (Італія), Ereport (Словаччина) та інші. Ці ресурси просувають тотожні російським тези: "відсутність демократії в Україні", "Захід розчарувався в Києві", "мир можливий тільки після зміни українського уряду".

У СЗР зазначають, що паралельно відбувається цілеспрямоване проникнення в український інформаційний простір - через анонімні телеграм-канали, псевдопатріотичні тік-ток-акаунти, ютуб-контент, що імітує думку українських військових або "незалежних експертів".

"Щоб надати кампанії масштабності, проксі-ресурси перепостять одні й ті самі меседжі в різній інтерпретації: у вигляді авторських колонок, фейкових інтерв'ю, "аналітичних" блогів, графіки та відео в соцмережах. Цей підхід створює ілюзію багатоголосої дискусії, яка насправді зрежисована єдиним центром - у Кремлі", - додали в спецслужбі.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ контратакують на сході, просування РФ сповільнилося. Темпи просування Росії знижуються щомісяця з листопада 2024 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про можливість введення іноземного контингенту в Україну. У Києві пройшла зустріч українських військових з начальниками штабів оборони партнерів.

Як повідомляв Главред, НАТО може зіграти ключову роль у питанні введення європейських військ на територію України, написали журналісти Financial Times. Як вважають журналісти, можуть бути задіяні командні та контрольні структури Альянсу.

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Що таке Служба зовнішньої розвідки? Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) створена в 2004 році на базі Департаменту розвідки і розвідпідрозділів регіональних органів Служби безпеки України для здійснення розвідувальної діяльності в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній і екологічній сферах, участі у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпечення безпеки установ і громадян України за кордоном. Керівник СЗР входить до складу Ради національної безпеки і оборони України і підпорядковується безпосередньо Президентові України, пише Вікіпедія.

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