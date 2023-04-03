"РФ розставляє пастки": через зволікання Заходу Україна втрачає найдосвідченіших пілотів - The Telegraph

Українські льотчики кажуть, що зараз можуть лише стримувати ворога, але за допомогою F-16 вони могли б контролювати море і землю для захисту піхоти.

Українські пілоти заявили, що для боротьби з потужнішими російськими літаками їм потрібні західні винищувачі / Фото Вікіпедія

Країна-агресор Росія розставляє витончені "пастки", щоб влаштувати засідку для українських льотчиків. Для боротьби з потужнішими російськими літаками українським пілотам потрібні західні винищувачі. Поки країни Заходу зволікають з рішенням про постачання, Україна втрачає досвідчених пілотів, які могли б освоювати літаки F-16. Про це пише видання The Telegraph, яке поспілкувалося з українськими льотчиками.

Майор ЗСУ Вадим Ворошилов (позивний "Karaya") повідомив виданню, що з кожним днем стає все важче стримувати росіян за допомогою застарілих радянських літаків.

"Росіяни весь час змінюють тактику, тому війна нестабільна. Роблять пастки. Вони відправляють один російський літак, обдуривши українського пілота, змусивши його думати, що літак лише один. Потім по обидва боки від нього з'являться ще два-три, які фактично оточать українські літаки", - розповів Ворошилов.

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Оскільки українські пілоти продовжують літати на радянських літаках Міг-29, за словами майора, вони можуть "не більше, ніж утримувати поле бою", тоді як знищити росіян, які літають на сучасних винищувачах Су-35 і бомбардувальниках Су-34, виявилося складно.

"Зараз ми можемо лише стримувати ворога, але за допомогою F-16 ми могли б контролювати море і землю для захисту піхоти. Нам потрібні сучасніші літаки, щоб бути кращими за ворога", - сказав він.

У лютому керівництво Великої Британії заявило, що підготовка українських пілотів на британських літаках може тривати три роки.

Однак майор Ворошилов і його колега полковник Володимир Логачов, начальник авіаційного управління Командування Повітряних сил ЗСУ, не погоджуються з такими часовими рамками.

"Для навчання потрібно менше шести місяців", - сказав полковник Логачов.

За словами полковника, поки Україна чекає західні літаки, вона втрачає найдосвідченіших пілотів.

"Поки ми будемо чекати, ми втратимо ще більше пілотів. У нас був список найдосвідченіших пілотів, які могли б пройти навчання на F-16, і, на жаль, деякі з них вже загинули під час бойових дій", – сказав Логачов.

За словами полковника, "щоб бути ефективними в повітрі, літаки повинні мати сучасні радари та ракети класу "повітря-повітря".

"Радари на російських літаках приблизно в чотири рази кращі, ніж у нас, і вони можуть бачити набагато далі. Крім того, російські ракети значно потужніші, ніж наші радянські. Іноді ми навіть не бачимо, що росіяни запустили ракети, а це дуже небезпечно для пілотів", – розповів він.

Полковник пояснив, що Росія має можливість атакувати з відстані 200 км від лінії фронту, тоді як українські літаки змушені підлітати набагато ближче до ворога, щоби стріляти.

"Росіяни мають 40 авіабаз і понад 700 літаків і гелікоптерів, і вони сучасніші, ніж наші літаки. Ми працюємо над отриманням західних літаків, оскільки того, що ми маємо зараз, недостатньо, щоби бути ефективними на полі бою", – зазначив майор Ворошилов.

Як пише The Telegraph, більшість просунутих пілотів та інженерів вже проходять інтенсивні курси англійської мови, щоб вони могли розуміти своїх інструкторів, якщо коли-небудь прийде час пройти навчання на західних літаках.

"Отримання F-16 допоможе нам вижити і зберегти життя більшій кількості людей", - кажуть українські льотчики.

На питання, чи означає отримання західних винищувачів кінець війни Росії та України, Ворошилов відповів так: "Ніхто не може цього сказати. Але це допоможе".

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Західні винищувачі для України

Група сенаторів від Республіканської та Демократичної партій тисне на главу Пентагону з вимогою надати більше інформації про те, що потрібно для відправки винищувачів F-16 в Україну. Сенатори впевнені, що винищувачі F-16 можуть дати Києву перевагу, оскільки повномасштабне вторгнення Москви триває вже другий рік.

Президент США Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16. За його словами, Україні передають те озброєння, яке необхідно ЗСУ, щоби забезпечити можливість успіхів на фронті навесні, влітку і на початку осені.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив поставки німецьких винищувачів в Україну зараз і заявив, що це питання може обговорюватися через кілька місяців. За його словами, на даний момент питання про постачання винищувачів не стоїть в центрі уваги.

Міністр оборони Британії Бен Уоллес заявляв, що передові винищувачі Typhoon Україна може отримати лише після закінчення війни з агресором Росією. Однак якщо Велика Британія свого часу ухвалить політичне рішення про постачання бойової авіації Києву, жодних зволікань не буде.

23 березня Україна отримала перші чотири винищувачі МіГ-29 від Словаччини.

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