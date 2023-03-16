Передача Україні польських МіГ-29: у Білому домі чітко відповіли, чи змінять думку щодо F-16

Кірбі стверджує, що зобов'язання Польщі щодо надання Україні чотирьох літаків МіГ-29 не впливає на стосунки з іншими партнерами у НАТО.

У Білому домі висловилися про передачу ЗСУ F-16 / Вікіпедія

Незважаючи на рішення Польщі передати Збройним силам України винищувачів МіГ-29, Сполучені Штати не планують відправляти в Україну американські літаки F-16. Про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі у коментарі CNN.

Так, Кірбі стверджує, що зобов'язання Польщі щодо надання Україні чотирьох літаків МіГ-29 не впливає на стосунки з іншими партнерами у НАТО та не змінює рішення, прийняте Байденом.

"Це не змінює наших розрахунків щодо F-16", - сказав представник Ради національної безпеки США.

відео дня

Чиновник додав, що подібні постачання – це суверенне рішення кожної країни, яке поважають США.

"Це суверенне рішення, яке має ухвалювати будь-яка країна, і ми його поважаємо. Країни мають визначати не лише те, що вони збираються дати, а й те, як вони збираються це охарактеризувати", - додав Кірбі.

При цьому представник Ради національної безпеки США відмовився детальніше реагувати на постачання винищувачів Україні, зазначивши, що "США не слід характеризувати рішення Польщі тим чи іншим способом".

Передача Україні винищувачів МіГ-29

На початку березня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна вже готова передати Україні всі винищувачі МіГ-29, які знаходяться в робочому стані і стоять на озброєнні Повітряних сил країни. Президент Польщі зазначив, що ЗСУ зможуть їх використовувати, тому що в України зараз є пілоти, які вміють керувати цими літаками. Дуда висловив упевненість, що в майбутньому Україні потрібно буде поставити F-16.

16 березня польський лідер Анджей Дуда заявив, що Україна отримає від Польщі 4 винищувачі МіГ-29 найближчими днями. "Чотири літаки ми передаємо Україні в повному робочому стані протягом наступних кількох днів. Решту літаків обслуговують, готують. Їх місце займуть нові літаки FA-50 з Південної Кореї, перші з яких очікуємо до кінця року. А потім ескадрильї літаків F-35", - заявив Дуда.

Окрім того, міністр оборони Словаччини Ярослав Надь раніше заявив, що Словаччина готова передати Україні 10 з 11 своїх літаків МіГ-29 радянського виробництва, які були зняті з озброєння торік. Остаточне рішення про передачу літаків Україні очікується протягом декількох днів або тижнів.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що оскільки винищувачі МіГ-29 в Польщі і Словаччині вже модернізовані під зброю стандартів Північноатлантичного альянсу і оснащені сучасною апаратурою, вони напевно дадуть українським пілотам перевагу в боях з російськими окупантами.

Вас може зацікавити: